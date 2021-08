WardWizard ouvre deux concessions pour Joy e-bike à Assam : Tous les détails

WardWizard Innovations and Mobility Ltd qui se trouve être la société mère de la marque de deux-roues électriques – Joy e-bike a inauguré deux nouvelles concessions à Assam. Lesdites concessions sont équipées d’installations de vente et de service complètes pour faciliter la portée de la marque dans l’État. Le premier concessionnaire a été inauguré sous Mahavir Enterprises Pvt Ltd et est situé à Amingoan, Guwahati. D’autre part, le deuxième concessionnaire a été lancé sous Mahavir Mobility et est situé à Lokhra Lal Ganesh Road, Guwahati, Assam. Ces deux concessionnaires présentent toute la gamme de scooters et motos électriques Joy e-bike. Avec 11 modèles différents de scooters et de vélos électriques à haute et basse vitesse, Joy e-bike dispose désormais d’un portefeuille assez solide sur le marché indien.

L’entreprise se prépare maintenant à ajouter deux nouveaux scooters avant la saison des fêtes. Conformément aux politiques gouvernementales, ces deux scooters sont des produits fabriqués en Inde, a noté la société. S’exprimant sur l’expansion du réseau dans la région, Sneha Shouche, directrice financière de WardWizard Innovations and Mobility Ltd, a déclaré que la pénétration de nouveaux marchés et la connexion avec les clients étaient les efforts continus de l’entreprise et que les deux nouveaux concessionnaires à Assam sont conformes à l’objectif de l’entreprise. renforcer sa présence sur les marchés en croissance.

Elle a également déclaré que selon l’étude de marché de la marque, l’Assam deviendrait l’un des principaux États à adopter la mobilité durable. Elle pense que les concessionnaires exclusifs aideront Joy e-bike à toucher de plus en plus de clients potentiels dans l’État ainsi que dans tout le nord-est de l’Inde. Restez à l’écoute avec Express Mobility pour d’autres mises à jour de ce type !

