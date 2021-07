WareIQ : Rendre les entreprises de commerce électronique indiennes intelligentes, agiles et efficaces

Harsh Vaidya, fondateur et PDG

WareIQ est une société de traitement et d’expédition de commerce électronique soutenue par Y-Combinator qui permet aux marques en ligne en Inde d’offrir une livraison le jour suivant. Ou, pour être plus précis, « la livraison le lendemain de type Amazon pour les entreprises de commerce électronique en Inde », explique Harsh Vaidya, fondateur et PDG de WareIQ. La société a été fondée en 2019 par Vaidya et Aayush Mattoo dans le but d’offrir la livraison le jour suivant à tous les codes PIN en Inde au cours des trois prochaines années.

Alors que les attentes des consommateurs changent radicalement en Inde, 80% des colis e-commerce en dehors d’Amazon mettent encore 5 à 15 jours pour atteindre les clients. Avec les attentes croissantes des consommateurs en matière de gratification instantanée et de livraison le lendemain, l’industrie a besoin d’un allié pour les aider à répondre à ces attentes, explique Vaidya. “C’est l’espace que WareIQ remplit avec son réseau de traitement des commandes et sa plate-forme technologique”, dit-il. L’approche full-stack de la société permet aux marques de centraliser leurs opérations sur une plate-forme unique pour l’exécution de bout en bout, le suivi du dernier kilomètre, la livraison contre remboursement et la gestion des retours, ainsi qu’un centre de commande numérique pour l’exécution, la surveillance et l’analyse des processus de base.

Dans l’idée d’offrir une flexibilité optimale aux entreprises quelle que soit leur taille, WareIQ permet aux marques de démarrer aussi petit qu’un seul rack ou une palette sans dépôt de garantie minimum, et d’utiliser leur réseau panindien d’entrepôts de manière plug-and-play. . Qu’il s’agisse d’un vendeur tiers essayant de gérer la livraison omnicanal ou d’une marque D2C cherchant à créer son propre magasin et à interagir directement avec les clients, économisant ainsi les frais qui auraient été payés à Amazon et à d’autres acteurs du commerce électronique établis, on peut créer propre réseau de distribution offrant une livraison rapide soit le lendemain, soit en deux jours. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la tarification facturée à l’utilisation sans dépôt minimum, ainsi qu’aucune dépense supplémentaire pour le système de gestion d’entrepôt ou le logiciel d’expédition, etc., font de WareIQ un fournisseur de services d’exécution de commerce électronique préféré.

« En 14 mois d’exploitation, avec une évolution rapide, WareIQ travaille actuellement avec plus de 200 marques en ligne et au détail avec un taux d’exécution annualisé de 2 millions de dollars », explique Vaidya. Avec son marché cible composé de marques de commerce électronique en croissance qui se heurtent au défi de délais d’expédition médiocres et de niveaux de service sous-optimaux sur leur propre site Web et leurs propres marchés, il a travaillé avec des clients dans des secteurs verticaux tels que FMCG, mode et style de vie, cosmétiques, électronique, nutraceutique, ameublement,. etc. « WareIQ a été un partenaire de choix pour les principaux leaders de l’industrie et les marques D2C de la nouvelle ère comme Kama Ayurveda, Lotus Herbals, Setu.in, Just Herbs, Sangeetha Mobiles, etc. »

Actuellement, le réseau de centres de distribution de la société existe dans tous les métros (NCR, Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kolkata) avec un nouveau centre récemment lancé à Guwahati pour accélérer les délais dans le nord-est, couvrant ainsi 27 000 codes PIN pan- Inde. WareIQ facture un tarif standard pour le stockage, le traitement des commandes, la livraison du dernier kilomètre et la plate-forme technologique. “Gagner de l’argent sur chaque transaction via sa plate-forme a rendu l’entreprise rentable dès le premier jour et a pu livrer avec succès plus de 100 000 colis par jour”, a déclaré Vaiday.

La société a récemment levé 1,75 million de dollars de financement auprès de Y Combinator, du Funders Club, du fonds Pioneer, de Soma Capital, d’Elmers Advisors et des fondateurs de Flexport. La société a enregistré environ 60 à 70 % des volumes de commerce électronique provenant de villes de niveau 2 et de niveau 3.

