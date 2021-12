Warframe New War Interview – la longue et longue route de Covid à sortir

Warframe, le jeu d’action de science-fiction du développeur canadien Digital Extremes, recevra une énorme nouvelle mise à jour de Quest plus tard ce mois-ci. La nouvelle guerre La mise à jour est en préparation depuis un certain temps maintenant, révélée pour la première fois en 2018 à la communauté du jeu.

Cependant, c’était certainement il y a un certain temps, et la nouvelle guerre s’est déformée et a beaucoup changé depuis que nous avons entendu parler pour la première fois de la conclusion dramatique de l’histoire de Warframe telle que nous la connaissons. Pour savoir exactement ce qui a changé, je me suis assis avec Rebecca Ford, directrice des opérations en direct et de la communauté chez Digital Extremes, pour découvrir le chemin parcouru par la quête, comment le développement s’est déroulé par rapport aux blocages de COVID et comment l’équipe derrière le jeu se sent avec la mise à jour de contenu la plus attendue dès sa sortie.

VG247: La nouvelle guerre a été annoncée en 2018, pouvez-vous m’expliquer comment la portée originale de la mise à jour s’est transformée en ce que nous voyons plus tard ce mois-ci ?

Rebecca Ford: Oh la portée initiale ! Ça a pas mal bougé. Je pense qu’avec notre annonce initiale en 2018, tout ce que vous avez vu alors, l’ADN est le même. Les personnages, le monde ont toujours été censés être ce qu’ils étaient. Naturellement, lorsque nous l’avons taquiné pour la première fois en 2018, il y a eu des choses pour faire avancer la tradition, que ce soit l’état dans lequel se trouve Vallis, l’introduction d’Erra. Cela a toujours été prévu, bien sûr, mais la portée de la quête elle-même a changé de façon assez spectaculaire lorsque nous avons réalisé que nous voulions aller plus loin.

VG247: Alors à quoi ressemblait la mise à jour initiale en 2018 ? C’est évidemment très différent maintenant, mais que regardions-nous à l’époque?

Rebecca Ford: Si je devais utiliser une analogie littéraire, nous regardions un poème alors que maintenant nous regardons une épopée. La portée originale était très poétique, c’était beaucoup un exercice sur la poésie des relations dans le monde. Maintenant, nous avons nous-mêmes l’approche la plus épique. Là où les pièces qui se sont mises en place en 2018 méritent une exploration beaucoup plus épique, et c’est ce que nous avons entrepris de faire d’une manière que je pense que personne ne pourra voir venir.

VG247: De quelle manière a-t-il grossi ? Plus de contenu à venir dans la mise à jour ? La taille de la quête elle-même ?

Rebecca Ford: La quête elle-même. Lorsque nous envisageons de raconter une histoire à travers nos expériences de quête en solo, nous faisons toujours des choix, n’est-ce pas ? Comme par exemple dans The Second Dream, il se déroule dans l’Uranus Sealab, puis vous vous déplacez vers un nouvel endroit – Lua. Chacun de ces lieux est comme une empreinte pour le travail impliqué et la portée. Ainsi, même si vous pouvez placer les choses dans des endroits familiers, il peut parfois être plus intéressant d’aller dans un nouvel endroit avec de nouvelles choses. Par cette seule vertu, la portée s’est élargie, et elle s’est développée d’une manière qui définira très clairement les attentes quant à la prochaine étape après la nouvelle guerre.

C’est un peu voué à l’échec de raconter cette histoire de quatre heures, et au lieu de se concentrer sur cela, pointez sur ce qui vient ensuite, mais de manière réaliste, tout est là. Vous savez une fois que vous avez terminé avec The New War ce que nous avons en réserve pour 2022 – cela se base concrètement sur ce qui est teasé dans la quête.

VG247: Impressionnant. La quête s’appelle donc The New War, ce qui implique le début de quelque chose de grand, alors est-il juste de dire que cette quête est une étape importante en termes de récit de Warframe ? Que c’est important pour préparer la suite et les futures aventures du joueur ?

Rebecca Ford: Absolument. C’est tellement bizarre pour moi de travailler sur ce jeu pendant si longtemps d’avoir ces points de progression définitifs. De nombreuses versions de contenu de Warframe au cours des deux dernières années ont été un « choisissez votre propre aventure » ​​pour les joueurs. Un joueur ne doit pas nécessairement s’engager avec XYZ, et vos amis pourraient avoir une expérience totalement différente sans toucher au même type de contenu.

Donc, pour nous, avoir The New War comme nouveau point de progression est très prometteur, juste en termes de mentalité de développement sur la façon dont nous allons traiter le temps qui suit. C’est tellement solide, comme si vous avez atteint le point de progression de The New War, nous pouvons facilement concevoir autour de cette expérience à partir de ce point. Alors qu’à l’heure actuelle, vous ne pouvez concevoir qu’autour de fragments d’expériences. Comme si vous jouez au railjack, une mise à jour pourrait être pour vous, mais certaines personnes ne jouent même pas au railjack.

VG247: Bon, c’est comme un goulot d’étranglement ? À partir de maintenant, les mises à jour démarrent de The New War.

Rebecca Ford: Oui! Le meilleur goulot d’étranglement positif !

VG247: Y a-t-il un sentiment de soulagement qu’il y ait ce point de départ à partir de maintenant ? Que si vous faites une future mise à jour à partir de 2022 et au-delà, que chaque joueur puisse y entrer ?

Rebecca Ford Je ne pense pas qu’il y ait des mots en anglais pour moi dans mon rôle en particulier qui puissent correctement célébrer le fait d’avoir ces points d’histoire unifiés. Je pense pour tout ce que je fais, et autant que j’ai travaillé sur ce jeu, pour voir que tous les chemins mènent à New War. Pouvoir avoir ces points de progression afin que l’expérience du joueur puisse être unifiée pour tous les Tenno que vous rencontrerez dans le jeu est la devise invisible de la construction de la communauté Warframe. C’est la raison pour laquelle les gens veulent vraiment jouer à Warframe.

Comme bien sûr, vous pouvez dire à vos amis que vous jouez à ce jeu de ninja de l’espace cool. Qu’il s’agit d’une coopération à quatre joueurs et qu’ils devraient venir tourner des trucs et travailler. C’est une raison suffisante pour parler de Warframe, mais pour The New War, c’est quelque chose qui unit indirectement tout le contenu que nous avons créé. C’est une histoire, c’est cinématographique, c’est beau, et c’est notre façon de progresser marquant le contenu du joueur. Je suis maintenant dans une position où je peux dire qu’il est facile de créer du contenu post-New War, car une fois que quelqu’un l’a touché, tout est tellement plus simple.

Il n’y a rien de mal à ce que les joueurs fassent leur propre truc tout le temps, c’est une façon parfaitement saine de vivre, mais vous avez besoin de ces points de ralliement pour que tout cela en vaille la peine, je pense. Pour vous faciliter la vie en tant que développeur, c’est génial d’avoir une situation où vous pouvez vous dire « hé, nous avons cette nouvelle chose, tout ce que vous avez à faire est de frapper New War ».

VG247: Après la révélation de 2018, nous n’avons pas bien compris ce que la nouvelle guerre allait devenir avant le Tennocon 2021, où vous avez présenté la mise à jour et la décision de la commencer en tant que personnages non-joueurs. Comment l’équipe a-t-elle réagi lorsque la communauté semblait enthousiasmée par la direction après toutes ces années ?

Rebecca Ford Je n’oublierai jamais le sentiment inquiétant de « avons-nous fait une erreur, aurions-nous dû faire cela ? » jusqu’à la minute où nous avons montré la démo en direct. Nous ne savions pas si les gens allaient creuser cela, ou même qui le voulaient. Ensuite, en regardant les gens réagir au voyage que nous leur avons fait traverser entre les trois personnages – au moment où Teshin s’est présenté et nous avons vu [Twitch] le chat explose ! Je me souviens littéralement d’avoir regardé les gens assis sur le canapé, et le soulagement que cela ait fonctionné même dans ce petit cadre était comme un moment de grâce.

La guerre concerne vous et votre personnage, mais pouvoir saupoudrer ces nouveaux personnages, je pense, était important pour l’histoire que nous essayons de raconter. Même s’il s’agit d’une histoire à propos de vous et de votre Tenno, le fait d’avoir ce punch de guerre initial va donner le ton.

VG247: Lorsque COVID a frappé, tout s’est envolé pour les développeurs du monde entier. Pouvez-vous me dire comment cela a eu un impact sur le développement de The New War ? Je sais que l’équipe est passée au travail à domicile…

Rebecca Ford: Cela s’arrêta. Le développement de la Nouvelle Guerre a pratiquement pris fin. Nous nous sommes dit « qu’est-ce qu’on va faire, comment faire une quête sans équipe ensemble ? Nous devons proposer un plan B pour 2020. » Il y a eu des explorations dans The New War en 2020, mais il n’y a eu le développement de votre quête traditionnelle qu’au milieu de l’année. Je dirais donc que nous avons perdu six mois au total. Nous avons vraiment perdu du temps, complètement perdu, simplement parce que nous ne savions pas quoi faire et que nous étions tous traumatisés, effrayés et obligés de continuer à travailler.

Cela nous a conduit à essayer de trouver un plan B. Donc, la Tenno Con 2020, la mise à jour Heart of Deimos et le monde ouvert infesté, est née d’un changement de piste loin de The New War. Après cela, nous avons réalisé que nous devions nous concentrer à nouveau sur The New War, alors nous l’avons fait.

Sur la question que vous avez posée plus tôt sur la façon dont la mise à jour a changé en 2018 – Kahl et Veso (nouveaux personnages introduits dans The New War) n’existaient pas en 2018. Ce n’est que lorsque les choses se sont vraiment recentrées sur The New War que nous avons pris cette direction de raconter la guerre à partir de l’histoire des Grineer, du Corpus et de Teshin. Donc, d’une certaine manière, je suis très reconnaissant que nous ayons eu plus de temps pour y travailler, car je ne peux presque pas imaginer The New War sans eux maintenant ! Ils n’existent que parce que nous avons eu tellement de temps pour y travailler, donc c’est en quelque sorte une lueur d’espoir, je suppose.

VG247: Je suppose donc que – avec le voyage à travers COVID à l’esprit – qu’il doit y avoir une énorme quantité d’investissement personnel dans cela non seulement de vous-même mais d’une grande partie de l’équipe. Qu’est-ce que ça fait d’avoir enfin sa grande sortie d’étape après tout ce temps?

Rebecca Ford: À bien des égards, c’est la seule chose à laquelle s’attendre pendant la pandémie, elle a donc probablement besoin d’une psychanalyse approfondie à elle seule ! Je pense que mes points préférés de travail sur ce jeu ont toujours été quand nous sommes capables de raconter une histoire. Pour le faire d’une manière qui est organisée comme une expérience et reflète nos compétences en tant que développeur. Voir nos intérêts reflétés dans une œuvre d’art pour moi, c’est… c’est affreux ! C’est terrifiant ! Genre, et si les gens détestent ça ? Et si, et si, le pire des cas.

Mais à la fin de la journée, je ne peux pas ne pas regarder le travail qui a été réalisé pour The New War et me dire que nous étions censés le faire en équipe. Vous avez une chance dans la vie de faire une impression sur les gens, et nous avons conclu un accord avec le vide si vous voulez sur le nombre de chances que les joueurs nous donnent. J’ai l’impression que c’est, malgré toute ma rationalisation et mon travail, ce qui fait que tout en vaut la peine pour moi.

Je ne peux pas trop parler de ce que j’ai fait spécifiquement pour cela, car même cela seul est un spoil. Dire « Oh, j’ai exprimé des trucs » soulèverait la question de savoir si Lotus est dedans, si elle n’y est pas, combien j’ai exprimé ? Tout ce que je peux dire, c’est qu’il n’y a pas eu de pénurie de larmes littérales.

VG247: Comment se sent l’équipe en ce moment ? Évidemment un mélange de super nerveux et excité, mais à quoi ressemble la morale chez Digital Extremes ?

Rebecca Ford: En ce moment, je pense que les gens commencent à y jouer pour la première fois, isolés du travail impliqué. Je pense que les gens voient des aspects de la quête se réunir pour la première fois, qu’ils n’ont vus que de manière isolée, et je pense que les gens pleurent probablement à leur bureau !

Je pense que les gens sont terrifiés par ce qui vient avec les changements que nous faisons et tout. C’est vraiment un marathon – pas un sprint – nous devons être très tactiques avec la sortie. Vous n’avez qu’une seule chance de sortir The New War, nous faisons donc tout notre possible pour nous assurer que votre première fois dans la quête ne va rien casser.

La nouvelle guerre sera lancée sur toutes les plateformes le 15 décembre. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui va arriver dans la mise à jour, nous avons un compte rendu de tout ce qui va arriver dans la mise à jour de la nouvelle guerre ici. Si vous voulez un examen plus approfondi de la quête New War elle-même, nous avons également une autre interview qui examine de plus près le récit et le gameplay de The New War.