Warframe Prime Resurgence dévoile 18 Warframes Prime à la retraite jusqu’au 25 janvier

Le développeur Digital Extremes offre aux joueurs de Warframe une autre chance de gagner certains des puissants Prime Warframes du jeu multijoueur en ligne qui étaient auparavant retirés. Le développeur annonce cette opportunité comme une dernière chance, et qui se termine le 25 janvier.

Cette dernière chance s’appelle la Prime Resurgence – c’est la première fois que Digital Extremes implémente un programme sans coffre-fort dans Warframe, permettant aux joueurs de débloquer du contenu retiré. Prime Resurgence est divisé en deux parties, chacune offrant différentes Prime Warframes à débloquer. La partie 1 est en ligne du 11 janvier 11 h 00 PT / 14 h 00 HE au 18 janvier 11 h 00 PT / 14 h 00 HE, et la partie 2 reprend immédiatement après et se poursuit jusqu’au 25 janvier 11 h 00 PT / 14 h 00 HE.

Lecture en cours : 57 premières minutes de Warframe The New War Gameplay

Première résurgence partie 1

Mag PrimeNova PrimeLimbo PrimeTrinity PrimeMesa PrimeHydroid PrimeVolt PrimeLoki PrimeRhino PrimeNyx Prime

Première résurgence partie 2

Vauban PrimeAsh PrimeOberon PrimeNekros PrimeSaryn PrimeValkyr PrimeEmber PrimeFrost PrimeRhino PrimeNyx Prime

Pour accéder et déverrouiller ces Prime Warframes, vous devrez gagner ou acheter de la monnaie dans le jeu, puis vous rendre à Varzia Dax (dans le bazar de Maroo) pour réveiller l’Orokin Prime Vanguard. Une fois là-bas, vous pouvez échanger Aya (qui peut être gagnée dans le jeu à partir de missions et de primes sélectionnées) contre des reliques du vide, qui contiennent des pièces principales, les composants nécessaires à la construction d’une Warframe Prime. Vous pouvez également offrir à l’avant-garde Regal Aya (qui ne peut être achetée que dans la boutique du jeu) des Prime Warframes entièrement construites.

Si vous n’avez pas touché à Warframe depuis un moment et que vous n’avez aucune idée de ce qu’est un Prime Warframe, sachez simplement qu’ils sont plutôt bons. Ils représentent à quoi ressemblait et se comportait une Warframe donnée pendant l’ère Orokin, ce qui se traduit par des apparences radicalement différentes ainsi que par des statistiques de base accrues et des emplacements de polarité supplémentaires. Fondamentalement, s’il existe une variante Prime d’une Warframe que vous aimez utiliser, vous devez vous efforcer de déverrouiller cette variante. Vous aurez plus d’options pour personnaliser votre Warframe en fonction de votre style de jeu idéal.

