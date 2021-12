Warframe The New War: Tout ce qui arrive dans la mise à jour The New War

Warframe dernière mise à jour, La nouvelle guerre, est presque avec nous ! Des années de fils narratifs se rejoignent avec l’arrivée d’Erra, l’invasion sensible, et une confrontation fatale entre nous les joueurs et notre ancien allié le Lotus. Mais cela soulève la question, que pouvons-nous exactement attendre de The New War ?

La semaine dernière, nous avons été invités à jeter un coup d’œil à la prochaine mise à jour de Warframe aux côtés d’autres membres de la presse et des créateurs de contenu. À partir de cette première vitrine, nous avons une bonne idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre le 15 décembre. Pour vous aider à avoir une idée de ce à quoi vous attendre, nous avons répertorié toutes les informations que nous avons apprises ci-dessous !

Warframe The New War : Tout ce que l’on sait sur la quête principale

(Attention, cette section peut contenir des spoils pour le premier acte de la quête, donc si vous voulez vous lancer totalement à l’aveugle n’hésitez pas à passer à la section suivante !)

La nouvelle guerre est un quête multi-actes qui nous mènera à travers la bataille contre l’invasion sensible. Dans le gameplay présenté au Tennocon 2021, nous avons vu le point de vue des Grineer, Corpus et Teshin, mais lors de l’événement de presse, nous avons examiné de plus près la participation du joueur à la bataille qui se déroule dans l’acte un.

En tant que Tenno, nous affrontons les Sentients dans une immense bataille spatiale, en utilisant notre Railjack pour combattre les navires aux côtés de factions auparavant hostiles. Dans cette bataille, nous lançons Tenshin sur le vaisseau-mère Sentient qui passe de manière transparente à sa partie de l’acte un. D’après ce qu’on nous a dit, le l’intégralité de l’acte un est cousue comme ceci, avec nous passant entre différents personnages au fur et à mesure que les événements progressent.

L’acte deux, que nous ne gâcherons pas, présente des sections sans combat qui, selon le Q&R post-démo, avaient une once d’inspiration Persona 5. Vous devrez jouer vous-même pour voir ce que cela signifie.

La quête est la objectif principal de la mise à jour, vous ne trouverez donc pas un monde ouvert tentaculaire comme la mise à jour Heart of Deimos avec The New War. Il y a du contenu post New War là, mais le pain et le beurre sont l’expérience narrative au cœur de la mise à jour.

La quête et tous ses actes peuvent durer de quatre à six heures pour terminer, en fonction de la vitesse du lecteur. La quête est une expérience totalement solo, vous traverserez donc tous les événements sans vos amis cette fois-ci.

Malgré la bataille massive qui se déroule à travers la galaxie, les événements de The New War n’affecteront pas le contenu précédent, sans verrous de contenu présents. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n’avez pas encore fini de broyer les plumes, ne vous inquiétez pas !

Pour préparer la Nouvelle Guerre, il a été encouragé que les joueurs examinent les anciennes quêtes et les rythmes de l’histoire qui ont mené à cette mise à jour. Vous pouvez également gonfler le Paracesis si vous le souhaitez, mais ce n’est pas nécessaire pour la quête. Comme note finale, les joueurs doivent choisir leur équipement avec soin avant de vous lancer dans The New War, car ce sera le chargement de votre première expérience de la quête. Choisir soigneusement!

La Nouvelle Guerre et tous ses actes seront disponibles le 15 décembre, donc pas de cliffhangers ici !

(h2) Warframe La Nouvelle Guerre : la Warframe Caliban

Ceux qui gardent un œil attentif sur les flux de développement Warframe seront conscients de la Warframe Caliban à venir avec The New War, et nous avons enfin eu un aperçu de la chose brillante en action.

Son passif s’appelle Adaptation sensible, qui, comme les ennemis sensibles que vous avez peut-être combattus dans le passé, offre une résistance aux dégâts contre les sources si vous subissez des dégâts constants. Ainsi, par exemple, vous gagnerez une résistance croissante aux dégâts de feu au fur et à mesure que vous serez touché.

Sa première capacité est Razer Gyre, une attaque éclair qui vous permet de tourner et de vous déplacer, coupant les ennemis que vous rencontrez. Pensez-y comme à une beyblade géante, car vous pouvez la laisser déchirer toute une pièce en infligeant de nombreux dégâts.

Le deuxième arrive Colère sensible, qui est un projectile qui maintient les ennemis en l’air. Si vous frappez ces ennemis aériens avec Razer Gyre, cela inflige des dégâts supplémentaires. Sentient Wrath est également la capacité helminthique de Caliban, vous pouvez donc l’arracher et l’utiliser sur un autre cadre si vous pouvez penser à un bon combo.

La troisième capacité disponible pour Caliban – Progéniture mortelle – vous permet d’invoquer jusqu’à trois Sentients au combat. Pas beaucoup de synergie ici, mais ça a l’air cool d’avoir votre propre groupe de copains robotiques pour aider à nettoyer une pièce et à infliger des dégâts.

Le dernier mais non le moindre est l’ultime de Caliban : Frappe de fusion! Il démarre avec trois lasers qui tirent dans trois directions devant Caliban, se rapprochant lentement vers le centre. Une fois qu’ils le font, le rayon fait beaucoup plus de dégâts, il est donc préférable de conserver cette capacité aussi longtemps que possible pour tirer le meilleur parti du bonus.

Nous n’avons encore aucune idée de la façon dont nous obtenons Caliban, seulement qu’ils sont obtenus en « contenu post-nouvelle guerre”. Donc, si vous voulez mettre la main sur ce nouveau cadre mystérieux, vous devrez d’abord terminer la nouvelle quête.

(h2) Warframe La nouvelle guerre : contenu post-nouvelle guerre

Digital Extremes considère The New War comme le prochain grand point de progression pour le contenu futur. Le nouveau contenu à partir de maintenant sera destiné aux joueurs qui ont terminé The New War, pensez-y comme un goulot d’étranglement narratif, vous devez le faire avant de vous diriger vers les futures mises à jour.

La nouvelle guerre laissera une sorte de cicatrice visuelle sur le système, mais il n’y a eu aucune élaboration sur ce que cela signifie, juste que cela se produira. Dans la même veine, il n’y a pas de nouvelle planète / lieu à venir avec The New War, mais il deviendra clair pour les joueurs où ils se dirigeront dans les futures mises à jour suivant les événements de The New War.

Tandis que il n’y a pas de nouveau monde ouvert attaché au Nouveau Monde, Digital Extremes envisage d’en travailler un à l’avenir. Alors gardez un œil sur ça !

De même, il n’y a pas de jeu croisé à venir avec The New War en raison de contraintes de temps. Il est prévu de sortir quelque temps en 2022.

(h2) Warframe The New War: nouveau cadre et cosmétiques Harrow Prime

Harrow Prime obtient une version principale avec The New War, donc ceux qui ont un goût pour le style de jeu particulier de ce cadre obtiendront une mise à niveau s’ils participent à Prime Access. Aux côtés de Harrow Prime vient Prime du Fléau et Le glas de la prime – les deux armes emblématiques de Harrow – pour lesquelles les joueurs pourront cultiver. Il y a aussi un nouveau Syndana et le Combinaison d’opérateur Templar Prime aussi – ce qui rend ce Prime Access très désirable.

Enfin, il y a une poignée de nouveaux skins à venir avec The New War pour que les joueurs puissent en profiter s’ils ont de l’argent ou du platine disponible !

Si vous achetez le pack Supporter qui accompagne The New War, vous obtenez le nouveau Pskin de luxe rojectilyst Mesa. Cette peau change également l’apparence des régulateurs de Mesa, vous obtenez donc le package complet.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la mise à jour de The New War avant son lancement, nous avons deux interviews de Rebecca Ford en direct sur le site en ce moment. L’un sur le développement turbulent de la mise à jour au cours des trois dernières années, et l’autre sur un examen plus approfondi de la mise à jour elle-même d’un point de vue narratif.