Warframe vient de recevoir une nouvelle bande-annonce cinématographique magnifique

Attention à tous les Ninjas de l’espace là-bas, il y a un nouvelle bande-annonce cinématique pour la prochaine Warframe Quest La nouvelle guerre qui a chuté à côté d’un 15 décembre date de sortie.

Révélée lors d’un flux de développement Warframe, la cinématique montre une confrontation entre un Tenno – la race de ninjas de l’espace pilotant warframe – affrontant les sentients. Cela comprend un combat apparemment ultime contre The Lotus, un personnage essentiel à l’histoire de Warframe et autrefois assistant du joueur pendant une grande partie du début du jeu. Si vous voulez le vérifier vous-même, vous pouvez voir la bande-annonce intégrée ci-dessous.

La mise à jour New War est l’aboutissement d’années de développement de l’histoire dans Warframe, avec une invasion gigantesque de forces sensibles étant évoquée depuis un certain temps maintenant. Les joueurs pourront découvrir directement la suite de l’histoire de leur personnage, ainsi que la voir à travers les yeux de plusieurs autres personnages, dont Grineer Kahl-175 et Veso the Corpus Tech.

Rebecca Ford, directrice de la communauté, a déclaré ce qui suit dans le communiqué de presse officiel de la mise à jour The New War : la profondeur émotionnelle et l’action de The New War que nous avons créée pour eux.

« Nous sommes impatients de découvrir The New War aux côtés de nos joueurs et d’offrir une suite à l’histoire de Warframe que nous pourrons développer et développer. »

Pour ceux qui cherchent à se lancer directement dans le nouveau contenu, ils devront construire une Arch Wing, un Railjack, un Necramech et déverrouiller l’opérateur pour y participer. Ils devront également parcourir toutes les quêtes de l’histoire principale du jeu, ce qui est logique compte tenu de la nature narrative de cette mise à jour.

Il n’y a toujours pas de mot sur le jeu croisé Warframe, qui a été annoncé plus tôt cette année. Pour le moment, il semble que ce gros contenu d’histoire explosive soit au centre de l’attention. Allez-vous vous lancer dans Warframe avec la mise à jour The New War ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!