Warhammer 40,000 : Revue du secteur de bataille

J’ai dit en avril qu’il y avait trop de jeux Warhammer, et je le maintiens, mais ce mois-ci, nous en avons au moins un bon à ajouter à la liste, quelque chose que nous n’avons pas pu faire depuis un moment.

Une grande partie de mon problème avec Games Workshops inondant le marché de jeux sous licence, c’est qu’il transforme quelque chose qui devrait être très cool – Space Marines !! – en bruit blanc, une masse grise insipide, alors qu’un jeu mobile de merde se transforme en un autre tour oubliable -sortie tactique basée sur PC, chacune avec un nom qui sonne comme le dernier.

Donc, si je vous dis qu’il y avait un nouveau jeu 40K sur PC, et il s’appelait Battlesector, et c’était un jeu de tactique au tour par tour, et il a été publié par une société responsable de tant d’autres entrées fades de la franchise, vous Je serais pardonné de ne rien ressentir.

Vous passeriez également à côté, car Battlesector est plutôt bon !.

Oui vraiment! Je sais que vous avez des doutes, alors permettez-moi de vous expliquer, et je commencerai par qui l’a fait. Battlesector a été développé par le studio australien Black Lab Games, l’équipe derrière une autre stratégie sous licence étonnamment excellente d’il y a quelques années, Battlestar Galactica: Deadlock.

Ces gars-là deviennent clairement les maîtres d’un certain type de version sous licence, où le jeu lui-même est cool, mais le respect et l’application de la licence, malgré des contraintes budgétaires et de ressources claires, sont remarquables. C’est la façon la plus rapide dont je vous décrirais Deadlock, et c’est exactement la même expérience ici.

Battlesector est un jeu de tactique épais, volumineux et stimulant à part entière. C’est aussi une merveilleuse représentation de l’expérience sur table 40K, alors que vous construisez une armée au cours d’une campagne, en ajoutant de nouvelles unités toutes les quelques missions, et chaque étape reçoit un plafond de points avec lequel vous pouvez simplement mettre n’importe quel type d’unité sur la carte que vous vouloir pour la situation actuelle.

Les unités regorgent de personnalité grâce à de superbes petites touches d’animation et à quelques détails formidables, les unités de héros étant les vedettes principales, chacune d’entre elles offrant des actions supplémentaires, des capacités de soutien intéressantes, des tenues encore plus cool et la possibilité de débloquer un meilleur équipement pour eux-mêmes et votre unités régulières aussi.

Étant un jeu qui vit et meurt autant de son combat que de sa licence, j’ai été agréablement surpris par la robustesse des batailles. Les jeux de tactique comme celui-ci vivent et meurent grâce à leur flexibilité, car choisir la bonne unité pour être au bon endroit au bon moment contre le bon type d’ennemi est l’épine dorsale de tout, de XCOM à Fire Emblem.

Et Battlesector est sacrément flexible. Votre liste sans cesse croissante de Marines et de héros va des Marines d’assaut agiles aux chars Rhino lourds, et plus tard dans le jeu, les unités individuelles peuvent avoir leurs armes principales échangées, comme échanger un canon à verrou contre un lance-flammes ou un pistolet à chaîne contre armes à plasma. Cela vous donne un grand sentiment d’appartenance à chaque bataille, car vous êtes libre de bricoler et de déployer exactement le bon type d’armée dont vous pensez avoir besoin.

Le combat est lourd et amusant, et surtout juste, avec les points de vie attendus, la précision de frappe attendue et le statut de l’ennemi sur lequel vous tirez présentés dans la même fenêtre contextuelle lorsque vous passez un réticule au-dessus d’eux. Parfois, l’IA s’est avérée être un adversaire rusé, utilisant les rues étroites et les ravins de la ville pour me déborder et couper mes unités vulnérables, tandis que d’autres fois, elle revenait à des bogues stupides, bien qu’il soit difficile de dire si c’est un échec de l’IA ou juste une conséquence des méchants du jeu étant les Tyranides ressemblant à des insectes.

Fondamentalement, le tout ressemble à un jeu de table 40K très joli et très agréable. L’échelle relativement petite de vos armées ici peut ne pas correspondre à l’art et à la tradition, ou au précédent établi par des jeux comme Dawn of War, mais c’est parfait pour recréer cette échelle de table, et plus que tout autre jeu 40K auquel j’ai jamais joué, ce se sentait le plus proche de la version de cet univers de “Star Wars chess vs real chess”.

Regardez ces petits gars! Ils ont l’air fantastique. Capture d’écran : Kotaku

Malheureusement, la campagne est un peu courte, et malgré les efforts pour introduire de nouveaux personnages et faire avancer l’histoire, elle commence à sembler un peu fade au bout d’un moment lorsqu’il n’y a que deux factions qui s’affrontent pour tout le jeu, d’autant plus que l’un des ce sont les Tyranides, qui n’ont pas vraiment une grande personnalité. Je serais choqué s’il n’y avait pas de plans pour un terrain plus varié et de nouvelles armées avec lesquelles jouer plus tard, mais ici, n’avoir que deux forces représentées dans un univers aussi vaste devenait un peu fatiguant.

Le jeu est aussi un peu… bon marché ? Aussi somptueux et affectueux que toute l’attention portée au combat ait été, tout le reste du jeu semble étrangement clairsemé, des briefings de campagne aux menus en passant par les cinématiques. Pour un univers qui se déroule normalement à une si grande échelle et avec une action dans le jeu si fantastique, il est dommage de voir l’histoire propulser la campagne présentée avec seulement quelques œuvres d’art statiques avec une narration par-dessus.

Mais quelle narration. Ce que je préfère dans tout ce jeu, c’est son doublage, qui prend un jeu de stratégie solide et le transforme en une expérience 40K mémorable. L’une des plus grandes attractions de 40K pour moi est à quel point tout est ridiculement exagéré. Tout est grand, épique et définit l’univers, c’est tout simplement beaucoup. La grande majorité des jeux Warhammer sortis au fil des ans ne sont pas seulement insuffisants parce que ce sont de mauvais jeux, mais aussi parce qu’ils ne paient que le moindre soupçon de paroles pour la licence sur laquelle ils sont basés.

Battlesector s’en délecte. Chaque briefing de mission est une joie, chaque débriefing est une chance de laisser ces voix ridicules d’hommes et de femmes vous submerger. Le meilleur de tous est le bavardage constant qui anime les missions, le tout livré exactement comme vous l’espériez qu’un personnage 40K sonnerait. NOUS SOMMES LES MURS, NOUS SOMMES LES FUSILS que vos troupes lourdes pourraient beugler alors qu’elles font face à une mort certaine, alors que votre héros principal ne dit pas « affirmatif » lorsque vous le déplacez, il criera des trucs comme JE SUIS L’ÉPÉE DE SANGUINIUS .

Plus tard, vous rencontrerez les Battle Sisters, et la voix de leur héros est suffisamment bonne pour que tout le jeu mérite d’être joué juste pour en profiter.

Warhammer 40K : Secteur de bataille

Warhammer 40K : Secteur de bataille

DEVIS AU DOS DE LA BOÎTE

LE SANG DE SAGNUINIUS CIRCULE DANS MES VEINES

TYPE DE JEU

Tactiques au tour par tour

AIMÉ

C’est une reconstitution épaisse et adorable de l’expérience sur table

N’AIME PAS

C’est un peu fatiguant avec seulement deux factions

DATE DE SORTIE

15 juillet 2021

JOUÉ

Environ 50 heures, terminer la campagne et se familiariser avec le mode escarmouche

Je sais que cela semble fou de se concentrer autant sur le doublage ici, mais je suis quelqu’un qui a toujours flirté à la périphérie du fandom 40K, intrigué par la prémisse globale mais constamment déçu par les tentatives de la fiction de donner vie à des designs aussi incroyables et ouvrages d’art. Le doublage (et l’écriture!) Ici, gère cela sans effort, m’emmenant dans un endroit qui montre – comme Black Lab l’a fait avec Deadlock – qu’un véritable amour du matériel source est entré dans ce jeu, et pas seulement un chèque de paie rapide de Games Atelier.

Alors oui, il y a encore trop de jeux Warhammer, mais c’est exactement pourquoi c’est un problème, car si vous commencez à les ignorer et à les laisser vous submerger, vous risquez de manquer les bons. Comme Battlesector.