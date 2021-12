Warhammer 40,000 : Space Marine 2 annoncé sur PC et consoles

La cérémonie des Game Awards 2021 a été pleine de révélations surprises, mais une suite de Space Marine doit se classer parmi les meilleures. L’éditeur Focus Home Interactive et le développeur Saber Interactive dévoilés Warhammer 40,000 : Space Marine 2.

Space Marine 2 est une suite de Sega et le jeu de tir d’action à la troisième personne culte de Relic. Bien qu’aucun des deux ne revienne pour la suite, il s’agit de la suite de cette histoire. Le capitaine Titus des Ultramarines est de retour, avec les Tyranides la principale menace cette fois-ci.

Malheureusement, Mark Strong ne reprend pas son rôle. Au lieu de cela, Titus sera joué par Clive Standen de Viking. On ne sait pas grand-chose de l’histoire de Space Marine 2 à ce stade, et la bande-annonce était à peu près aussi ostentatoire que l’on pourrait s’y attendre d’un jeu Warhammer 40,000 sur l’Adeptus Astartes.

La bonne nouvelle est que, vers la fin, nous n’avons qu’un tout petit peu de gameplay montrant certaines des capacités dévastatrices et un peu d’action de tir. Il semble toujours aussi chaotique et violent, avec le bénéfice de dix ans d’avancement technologique.

L’éditeur Focus a déclaré qu’il s’agissait de son plus gros investissement à ce jour, et Sabre l’a qualifié de projet « le plus impressionnant » à ce jour.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est en développement pour PC, PS5 et Xbox Series X/S – bien qu’il n’ait pas encore d’objectif de sortie.