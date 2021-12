Warhammer 40,000 : Space Marine 2 dévoilé avec une nouvelle bande-annonce

La suite tant attendue de Warhammer 40,000 : Space Marine est enfin une réalité. Focus Entertainment et Sabre Interactive ont annoncé le projet lors des Game Awards et ont publié une nouvelle bande-annonce CG, que vous pouvez voir ci-dessous.

Le jeu Space Marine original a été développé par Relic Entertainment et publié par THQ en septembre 2011, il y a un peu plus de 10 ans.

Le prochain jeu d’action à la troisième personne est actuellement en développement pour PlayStation 5, Xbox Series X/S et Windows PC. La nouvelle bande-annonce révèle le début du prochain chapitre du capitaine Titus des Space Marines, ainsi qu’un premier aperçu du nouveau gameplay.

Clive Standen (Vikings, Taken) assumera le rôle du capitaine Titus pour la suite, remplaçant l’acteur Mark Strong, qui a exprimé Titus dans le jeu original. En tant que capitaine Titus, les joueurs pourront utiliser des capacités mortelles et un arsenal d’armes dévastatrices contre les hordes tyranides, combattre les horreurs de la galaxie, découvrir divers sombres secrets et repousser la nuit éternelle dans le but de prouver votre loyauté envers l’humanité .

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 n’a pas encore de date de sortie officielle. Les joueurs peuvent s’inscrire pour recevoir des mises à jour et des offres pour Space Marine 2 sur le site officiel de Focus.