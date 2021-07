Warholm bat le record du monde du 400 m haies

in

01/07/2021 à 22:53 CEST

norvégien Karsten Warholm, double champion du monde du 400 m haies, a établi un nouveau record du monde avec un temps de 46,70 ce jeudi aux Jeux de Bislett à Oslo, effaçant des charts l’ancien record qui donnait le 6 août 1992 le titre olympique américain Kevin Young à Barcelone avec 46,78.

Warholm était déjà descendu en dessous de 47 secondes à deux reprises et à cinq reprises était tombé à moins d’une demi-seconde du record de Kevin Young. Aujourd’hui, devant ses compatriotes, il l’a réalisé au cours d’une carrière impeccable.

Derrière la nouvelle détentrice du record du monde se trouvaient la Brésilienne Alison dos Santos, qui a battu le record sud-américain avec 47,38, et la Turque d’origine cubaine Yasmani Copello (48,86).

Le record du monde de Warholm a été le point culminant d’une réunion au cours de laquelle Armand Duplantisdétenteur du record du monde du saut à la perche, a confirmé son hégémonie avec une marque de 6,01 mètres, qu’il a atteint sans un seul raté, avant de ne pas battre son propre record du monde avec la marque de 6,19 mètres.

C’était la vingt et unième fois que Duplantis affrontait ses deux grands rivaux, le Français Renaud Lavillenie – son prédécesseur au recordman – et l’Américain Sam Kendricks, et le dénouement était le même que les cinq fois précédentes : victoire du Suédois.

Kendricks, double champion du monde, a terminé deuxième avec 5,91 et Lavillenie troisième avec 5,81.

l’éthiopien Yomif Kejelcha, champion du monde en salle du 3 000 m en 2016 et 2018, remporté ici avec le meilleur record du monde de l’année en distance (7 : 26,25), record de Norvège en rallye (détrônant Haile Gebreselassie, qui avait 7 : 27,42 à partir de 23 ans) et son record personnel enregistrer.

Derrière, les Kenyans Jacob Prop (7 : 30.07) et Nichlas Kimeli (7 : 31.33) ont également fait une marque personnelle.

l’australien Stewart Mcswein Il a remporté le Dream Mile avec son meilleur record personnel (3 : 48,37), un record de zone, devant le Polonais Marcin Lewandsowski (3 : 49,11). L’Espagnol Ignacio Fontes a clôturé la liste, dixième avec 3: 59,82

Le gars cubain Andy Diaz, avec une marque de 16,70 mètres, a terminé deuxième de la triple compétition, derrière l’Algérien Mohamed Triki Yasser, qui a atteint 17,24 mètres.

L’Algérien a établi la marque de la victoire dès son premier essai et s’est approché de son meilleur record de la saison (17,31) pour s’emparer de la victoire devant Díaz et le Portugais Tiago Pereira (16,64), pénalisé par un vent de face qui a soufflé à 0,5 mètre par seconde.

L’Espagnol Pablo Torrijos, qui participera aux Jeux olympiques de Tokyo, a fait sa meilleure note lors de la dernière tentative, 16,50, mais cela ne l’a pas aidé à monter sur le podium, il a terminé quatrième.