Wario a repris le Twitter de Nintendo et c’était horrible

Est-ce que quelqu’un d’autre se souvient de cette tendance à “pirater” les réseaux sociaux de vos amis chaque fois qu’ils les laissent sans surveillance, et à publier des choses comme “ha ha mes fesses sentent” ? Nous le faisons certainement, et nous étions heureux que ces jours soient derrière nous…

Sauf qu’ils ne le sont pas, car Wario vient de “pirater” le compte Twitter de Nintendo. Et par “piraté”, nous entendons “quelqu’un a embauché le responsable des médias sociaux pour prétendre être Wario, ce qui semble être un cauchemar, mais honnêtement, nous pensons que ce serait assez amusant”.

Voici ce que Wario a fait ce vendredi après-midi sur Twitter :

BWAAAAAAAAAhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha https://t.co/Fd3mMrhIwA— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10 septembre 2021

Wario remonte à 2018, quand il a dit une chose très similaire. Nous ne pouvons pas le blâmer, car c’est essentiellement son slogan.

Wario va chercher de l’or dans son propre visage. Quel charmeur.

J’ai dessiné cette image dans un de mes micro-jeux ! Bonne droite? Mon estomac est si plein d’amour que je pourrais juste péter. WAH ! #WarioWareGetItTogether pic.twitter.com/i1YMPdKeAq – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10 septembre 2021

Wario parle de pets. N’est-il pas intéressant que ce que Nintendo considère comme l’opposé diabolique de Mario ne soit qu’un gars vraiment dégoûtant et puant ? On pourrait penser que Mario, en tant que plombier, serait aussi puant.

Cependant, c’est une déclaration très pertinente. Nous sommes aussi souvent pleins de pets.

L’heure des questions ! Qui est le personnage numéro 1 dans #WarioWareGetItTogether !???— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10 septembre 2021

Wario lance un sondage pour savoir qui est le meilleur. Le gagnant, sans surprise, est Wario.

Je suis riche! Je suis sale, sale, incroyablement riche !!! Tout cela grâce aux micro-jeux de #WarioWareGetItTogether ! pic.twitter.com/NXs7IqenNo— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10 septembre 2021

Un rappel que Wario, visage de WarioWare et amoureux des odeurs de clochard, est un garçon très puant.

L’équipe sociale Nintendo ici. Nous venons de récupérer le compte de Wario… mais il a laissé quelques mots d’adieu. Écoutez ici : pic.twitter.com/kr9mRYqi0v— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10 septembre 2021

Apparemment, Wario s’ennuie de Twitter, parce que “Twitter pue”. Honnêtement, il semble que Nintendo ait vraiment besoin de comprendre une fois pour toutes quelle est la position de Wario sur la puanteur, car elle n’est pas claire.

Quoi qu’il en soit, WarioWare : Get It Together ! est sorti maintenant, et nous savons de bonne autorité qu’il ne pue pas, en fait. Dans le bon sens, c’est.

Êtes-vous puant? Faites le nous savoir dans les commentaires.