Bienvenue dans l’hiver de notre mécontentement. Plus de 500 000 nouveaux cas de covid-19 par jour. Plus de 1 000 nouveaux décès. Les sites de test sont sauvegardés pendant des jours et les kits d’antigènes à domicile, plus pratiques mais moins fiables, sont devenus pratiquement impossibles à obtenir. Désormais, même le saint patron qui aide les joueurs à trouver des PS5 difficiles à obtenir, Wario64, partage des liens pour un nouvel inventaire de tests rapides.

Hier soir, coincé entre des conseils sur les jeux à prix réduit et le nouveau stock PS5 entrant, le méga compte de jeu avec plus d’un million d’abonnés a tweeté à propos du nouvel inventaire chez Walmart pour les kits de test à domicile Binax. « Les tests ont peut-être été réapprovisionnés dans certaines régions », a-t-il encore tweeté quelques heures plus tard. Bien qu’il ne s’agisse que d’un petit coup dans le calendrier de super-publication de Wario64, cela a souligné à quel point la réponse des États-Unis à la pandémie est encore en désordre depuis près de deux ans.

« Google it », a tweeté le président Biden le même jour en réponse aux frustrations croissantes face à la capacité insuffisante de test du covid-19 du pays. Il y a quelques semaines à peine, après avoir précédemment déclaré au peuple américain que la distribution de tests gratuits à domicile était une idée absurde, l’administration Biden a annoncé qu’elle distribuerait des tests gratuits à domicile. Nous ne savons toujours pas quand. Ou combien. Ou même comment les obtenir. Vous devrez vous inscrire via un site Web, qui n’existe pas actuellement.

En revanche, dans des pays comme le Royaume-Uni, il a été possible d’obtenir gratuitement des kits de test à domicile à flux latéral rapide pendant une bonne partie de l’année, soit directement sur le site du gouvernement du NHS, soit gratuitement dans les pharmacies. Bien qu’il y ait eu des pénuries de ces derniers au cours des dernières semaines, c’est une alternative viable à ceux sans symptômes qui obstruent les lignes de test PCR.

« Les États-Unis sont formidables car au lieu de pouvoir compter sur le gouvernement pour obtenir des informations sur les tests COVID, vous devez vous fier au compte Twitter de mise à jour du stock PS5 », a écrit une personne sur Twitter, un sentiment réitéré par des centaines d’autres.

Ce genre d’humour de potence existe depuis au moins avril, cependant, lorsque le site Web satirique Hard Drive a publié l’article fictif, « Le gouvernement américain conclut un accord avec Wario64 pour annoncer la disponibilité du vaccin COVID ». Des mois plus tard, les vaccins sont facilement disponibles pour chaque adulte qui en veut un, du moins dans les pays riches qui les ont accumulés. Mais plutôt que de faire face à la crise de santé publique en cours telle qu’elle est, la Maison Blanche s’est contentée de vanter l’économie en plein essor alors qu’elle précipite tout le monde au travail au milieu du pic d’infections le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Reconstruire mieux, bébé.