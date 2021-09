WarioWare : Get It Together Review – Une plate-forme pour le changement

Wario est passé d’un antagoniste de plate-forme dans Super Mario Land 2 à un anti-héros de plate-forme dans la série Wario Land à un développeur de jeux indépendant dans la série WarioWare. Dans WarioWare: Get It Together, le personnage boucle la boucle avec une collection de micro-jeux qui remonte vaguement à ses racines de plate-forme et apporte ses propres personnages originaux pour la balade. C’est une expérience WarioWare très différente, et la nouvelle tournure est principalement pour le mieux.

Si vous avez déjà joué à des jeux WarioWare antérieurs, vous avez une idée de base de ce à quoi vous attendre dans Get it Together. Wario et son groupe de cinglés ont créé une série de “micro-jeux” qui ne durent que quelques secondes. Vous vous retrouverez plongé sur un écran de jeu avec une instruction composée de quelques mots seulement, ce qui signifie que vous devez déterminer l’objectif et exécuter la bonne action avec des temps de réaction rapides et précis. Ces micro-jeux sont ensuite jetés dans un mélangeur, exigeant des réponses rapides les unes après les autres dans un gant d’action loufoque. C’est une formule amusante depuis Mega Microgames sur Game Boy Advance, et elle fonctionne toujours exceptionnellement bien – et peut-être même mieux – avec cette nouvelle approche du concept.

Lecture en cours : WarioWare : rassemblez-vous ! Critique de la vidéo

La torsion dans Get It Together est que tous les micro-jeux impliquent un certain degré de plate-forme de personnage. Alors que les précédents jeux WarioWare vous demandaient peut-être simplement d’appuyer sur le bouton A au bon moment pour manipuler un appareil à l’écran, dans Get It Together, vous contrôlerez toujours un personnage. Les personnages incluent Wario, avec son coup d’épaule de style Wario Land, ainsi que tous les personnages spécifiques à WarioWare qui ont été introduits tout au long de l’histoire de la série. En tant que dispositif d’histoire, ils ont tous été aspirés dans leur propre jeu vidéo qui est en proie à des bugs.

Chacun des personnages contrôle assez différemment, au sein de quelques archétypes larges. Certains comme Wario, Dribble et Spitz et Orbulon sont des personnages en vol stationnaire qui peuvent se déplacer librement mais ont des fonctions différentes comme la charge d’épaule susmentionnée, le tir d’un canon ou l’extension d’un rayon tracteur. Young Cricket est plus un personnage de plate-forme traditionnel qui peut marcher le long du sol et sauter. 9-Volt fait des allers-retours en skateboard en continu et tire son yo-yo vers le haut pour repousser les ennemis et les obstacles et pour s’accrocher aux points de grappin. De même, son frère aîné 18-Volt est stationnaire avec une capacité de tir omnidirectionnelle qui peut également s’accrocher aux points de grappin. Certains personnages, comme 5-Volt, ont des capacités qui sont elles-mêmes de jolies références à des rôles dans les micro-jeux précédents.

La distribution colorée de Wario prend vraiment vie ici avec de nouveaux modèles 3D qui conservent l’apparence des illustrations basées sur des sprites de leurs incarnations originales tout en s’animant de manière plus fluide. Plus important encore, cette approche des personnages a un impact majeur sur le gameplay, introduisant une toute nouvelle couche à la recette éprouvée de la série WarioWare. Désormais, en plus d’interpréter rapidement un objectif et de réagir, votre cerveau doit également traiter le personnage que vous utilisez et comment leurs capacités uniques peuvent atteindre cet objectif. Il se peut que vous ayez besoin de sauter par-dessus un obstacle pour atteindre un objet, donc évaluer rapidement cet objectif sera très différent pour un personnage en vol stationnaire que pour un personnage de grappin. C’est un changement net et tout à fait bienvenu qui rend les micro-jeux encore plus complexes et satisfaisants en forçant votre cerveau à faire deux choses à la fois.

Le rythme effréné de vous proposer constamment de nouveaux micro-jeux signifie que si vous en ratez un, vous passez au suivant et vous vous amusez avant même de pouvoir reprendre votre souffle.

Comme toujours, les instructions sont parfois trop vagues, il faudra donc quelques tentatives pour comprendre ce que vous étiez censé faire. Le problème le plus grave, et un inconvénient évident de ce système basé sur les personnages, est que certains personnages ne sont tout simplement pas bien adaptés aux objectifs d’une étape. Get It Together le reconnaît même ouvertement – si vous partez pour une mission individuelle via Play-o-Pedia, vous verrez les personnages individuels évalués pour les tâches sur une échelle de “Bad Fit” (visage rouge en colère) à “Good Fit” (visage vert heureux).

Le pire de ces contrevenants est 9-Volt, dont la combinaison de skateboard rapide et de yo-yo grappling signifie qu’il est rarement le personnage idéal pour s’attaquer à une tâche. Il y en a pour lesquels il est acceptable, mais le 9 volts ne peut pas être bon ; il ne peut que sucer moins. Avoir un personnage en particulier si mal équipé pour relever ces défis signifie qu’il se démarque, et j’ai toujours ressenti un peu de frustration quand j’ai vu qu’il faisait la queue pour le prochain micro-jeu.

Dans une certaine mesure, ce n’est qu’un résultat inévitable de cette nouvelle approche. Lorsque le crochet central tourne autour de l’association aléatoire de personnages et de tâches différenciés, vous obtiendrez une mauvaise correspondance de temps en temps. Mais savoir que sur le plan intellectuel ne l’empêche pas de se sentir injuste lorsque l’on vous attribue au hasard un personnage mal équipé pour un micro-jeu, seulement pour passer votre dernière vie et échouer hors de votre course. Pourtant, le rythme effréné de vous proposer constamment de nouveaux micro-jeux signifie que si vous en glissez un, vous passez au suivant et vous vous amusez avant même de pouvoir reprendre votre souffle.

L’histoire principale est également à faible impact et indulgente. La plupart des domaines vous obligent à terminer entre 10 et 20 micro-jeux sans quatre échecs, mais même si vous échouez, cela vous permet de dépenser une somme dérisoire dans le jeu pour continuer au lieu de recommencer à zéro. La campagne d’histoire est la façon dont vous êtes présenté à tous les personnages et modes supplémentaires, donc cela vaut la peine de parcourir ce contenu sans tracas afin que vous puissiez passer à l’après-jeu, c’est là que les jeux WarioWare trouvent le plus de longévité .

À la base, les jeux WarioWare sont des défis de score. La richesse des micro-jeux signifie que vous serez encouragé à accumuler un score élevé à la fois dans des versions toujours plus difficiles et plus rapides de jeux individuels consécutifs et dans des mélanges de jeux. Parcourir les étapes de l’histoire plusieurs fois de plus aidera à remplir le Play-o-Pedia avec tous les micro-jeux, et puisque vous débloquez de nouveaux personnages tout au long de la campagne, le retour aux anciennes étapes vous permettra également d’utiliser de nouveaux mélanges de personnages. Vous pouvez choisir d’incarner un personnage en particulier (vous assurant ainsi d’avoir toujours le match idéal pour une tâche et de savoir exactement à quoi vous attendre), de sélectionner à la main un équipage de trois personnes, ou de jeter la prudence au vent et d’aller avec un mélange de tous les personnage débloqué.

Pour des raisons évidentes, choisir “Tous” est la voie la plus difficile, mais un système de mission vous récompense pour votre audace. Cette zone a un éventail d’objectifs à atteindre, allant de l’atteinte de certains objectifs de score au déverrouillage de tous les types de jeu dans une certaine zone, en passant par la réalisation d’étapes avec tous les personnages. Votre récompense pour ceux-ci sont des pièces de jeu, les mêmes qui vous permettent de continuer après avoir échoué dans la campagne de l’histoire.

Dans l’après-match, les pièces sont principalement utilisées pour acheter des “Prezzies”, des cadeaux que vous pouvez offrir à vos personnages pour les améliorer. Vous pouvez les acheter directement dans un magasin qui se rafraîchit sur une minuterie, ou utiliser une machine à capsules de style gacha pour obtenir un assortiment aléatoire de cadeaux. Différents personnages aiment différents cadeaux, et les mettre à niveau avec Prezzies leur débloque de nouveaux titres d’emploi et produits cosmétiques. Au cours de la phase de révision, j’ai jeté tous mes Prezzies dans Wario, essayant de voir à quel point le système de mise à niveau monte. Il semble monter au niveau 30, avec des niveaux de prestige empilés par la suite, donc atteindre ce point avec tous les personnages vous occupera pendant un certain temps.

Terminer la campagne d’histoire déverrouille le pack Variety. Alors que quelques-uns sont de nouveaux mini-jeux uniques au mode – et légèrement plus grands que les micro-jeux qui composent le jeu principal – la plupart des modes 2-4 joueurs sont des itérations différentes de mélanges de micro-jeux. Cela signifie qu’il n’y a pas autant de variété dans le Variety Pack qu’il n’y paraît au premier abord. Mais l’histoire est également disponible avec deux joueurs, doublant efficacement vos personnages. Alors que les missions de l’histoire semblent généralement équilibrées en solo, il est un peu plus facile et plus amusant de gérer l’action mouvementée avec un partenaire.

L’après-match comprend également la Wario Cup, un défi hebdomadaire qui récompense de gros gains et, si vous avez un abonnement Switch Online, vous classe contre d’autres joueurs du monde entier. La Wario Cup hebdomadaire au cours de la période d’examen était un remix d’étapes de campagne d’histoire avec une touche supplémentaire, comme compléter une gamme prédéterminée d’étapes en tant que 9-Volt ultra-rapide. (Connexe : 9 volts est le pire.)

Pour la plupart, la nouvelle approche basée sur les personnages est un ajout bienvenu au plan directeur de WarioWare. Les personnages eux-mêmes sont différenciés et expressifs, et mécaniquement, ils rendent les défis de micro-jeux traditionnels beaucoup plus attrayants. La série WarioWare a été un terrain fertile pour Nintendo pour expérimenter des concepts tels que les capacités de l’écran tactile dans Touched ou le mouvement basé sur l’accéléromètre dans Twisted, ce qui rend les riffs de plate-forme de Get It Together un peu plus traditionnels que d’habitude. Mais cela le rend également moins dépendant d’un gadget, et c’est un changement pour le mieux.