WarioWare : rassemblez-vous ! critique: fantastique mini-jeu chaos avec une touche multijoueur

Permettez-moi d’aborder la partie importante dès le début. Si, comme moi, vous étiez inquiet en voyant que ce nouveau WarioWare Le titre implique de contrôler des personnages plutôt que de simples concepts abstraits – ne vous inquiétez pas. La manière de contrôler a peut-être légèrement changé, mais l’abstrait de la série est complètement intact – et c’est toujours brillant.

En fait, le premier titre WarioWare de la Switch est plus proche de ses prédécesseurs bien-aimés que ce à quoi je m’attendais. Le concept reste simple : vous êtes présenté avec une suite de mini-jeux ultra-courts (des micro-jeux, si vous voulez) qui durent quelques secondes chacun. Le jeu vous crie une commande (par exemple « plug ! » ou « frappez-le ») et votre travail consiste à effectuer cette action rapidement avant l’expiration du temps imparti. Gagner ou perdre, c’est ensuite le prochain micro-jeu. Plus vous accomplissez de tâches en succession rapide, plus chaque jeu devient rapide – et cela continue jusqu’à ce que vous n’ayez plus de vies, ou jusqu’à ce que vous battiez le jeu du boss de la scène si vous avez terminé en mode histoire.

Tout cela sera familier aux joueurs des autres titres classiques de WarioWare. Là où Get It Together diffère, c’est dans la façon dont vous terminez ces jeux. Désormais, vous ferez partie d’un groupe éclectique de personnages qui se déplacent réellement dans le micro-jeu et peuvent interagir avec lui. Chaque personnage a des capacités uniques, ce qui signifie que la façon dont ils pourraient résoudre chaque énigme est également relativement unique.

Lire la suite