WarioWare : Rassemblez-vous ! : La revue Kotaku

Capture d’écran : Nintendo

Vous avez 12 ans et vous êtes dans la vidéo familiale locale. Votre grand-mère prend un film et elle n’a pas encore la moindre idée de ce que c’est, alors vous avez le temps. Il y a une salle avec plusieurs centaines de jeux vidéo. Vous avez une Xbox 360 d’occasion, remplie des fichiers de sauvegarde à moitié mémorisés de son ancien propriétaire, et une PS2 sans carte mémoire. Vous choisissez un jeu appelé Dark Souls, pour la Xbox 360, que votre grand-mère regarde de côté, car même si elle ne va pas à l’église, elle utilise des cartes d’ange pour parler avec Gabriel. Vous apaisez ses peurs en lui rappelant qu’elle a vraiment aimé le film Hobo avec un fusil de chasse, alors a-t-elle vraiment de la place pour parler ?

Vous rentrez chez vous et chargez une sauvegarde de milieu de partie (merci, ancien propriétaire de Xbox) uniquement pour être tué par des serpents et des rochers roulants. Vous êtes dans la forteresse de Sen et vous avez 12 ans et vous êtes confus. Le processus se répète le lendemain avec un nouveau jeu.

C’est ce que jouer WarioWare : Get It Together ! se sent. Vous avez toujours 12 ans et vous êtes toujours confus. Si vous pouvez condenser cette sensation en une explosion de stimuli de sept secondes, alors vous pouvez imaginer WarioWare : Get It Together !

La série WarioWare s’est tranquillement imposée comme l’une des franchises les plus étranges de Nintendo, ce qui en dit long sur Nintendo, la société qui a amené tout le monde à acheter Brain Age comme, à quelques reprises. WarioWare est construit sur des micro-jeux, des jeux vidéo de moins de 15 secondes avec des instructions incroyablement simples, des commandes et aucun tutoriel. Ils sont un assaut pour les sens, vous présentant constamment de nouveaux objectifs et façons d’interagir avec le jeu. Parfois tu dessines, parfois tu es un petit gars, parfois tu écrases juste un bouton. Vous ne savez jamais ce qui va vous frapper ensuite, c’est pourquoi les gens les aiment.

Capture d’écran : Nintendo

G/O Media peut toucher une commission

WarioWare : rassemblez-vous ! joue avec cette formule de manière significative, tout en étant en conversation avec les jeux précédents. Vous êtes toujours une variante du petit gars dans WarioWare : Get It Together ! Vous ne serez jamais un crayon ou une paire de ciseaux, juste un petit mec mignon qui essaie de faire avancer les choses. Cela pourrait, au début, sembler limité pour une série construite autour de vous donner des schémas de contrôle sauvages, mais le jeu le fait fonctionner en vous donnant environ deux douzaines de petits amis, dont chacun contrôle différemment les uns des autres. De plus, de nombreux micro-jeux ont une disposition différente en fonction de votre personnage. Si vous essayez de vous échapper d’un bâtiment en tant que 18-Volt, un personnage qui peut lancer des disques mais ne peut pas marcher, le niveau sera peuplé d’anneaux sur lesquels vous pourrez vous agripper, ce qui signifie qu’il se joue très différemment de Cricket, le enfant qui peut sauter.

Les personnages sont définitivement conçus pour être meilleurs dans certains jeux que dans d’autres, car certains schémas de contrôle deviennent extrêmement difficiles à manier dans de nombreux scénarios. Cependant, il y a une joie à cette lourdeur. Se voir confier un personnage dont les capacités ne correspondent pas au micro-jeu à portée de main conduit à beaucoup de plaisir stupide. Essayer de faire tourner un moulin à vent en tant que personnage qui ne peut s’arrêter de sauter est maladroit ! Et cette maladresse est le point. Les jeux WarioWare sont une lettre d’amour au médium, se livrant à toutes les bêtises qu’il a à offrir.

Ce que j’aime dans Get It Together ! en particulier, c’est qu’il modélise pour la première fois l’expérience des jeux d’apprentissage. En tant que personne qui fait cela depuis trop longtemps, la plupart des verbes de jeu me sont familiers. Je sais que la droite vous déplace à droite et la gauche vous déplace à gauche. J’ai construit la mémoire musculaire nécessaire pour jouer aux jeux de tir à la première personne à la fois avec la souris, le clavier et la manette. J’ai développé suffisamment de connaissances en jeu pour que la plupart des mécanismes soient intuitifs et intériorisés presque instantanément.

En appliquant un tas de schémas de contrôle différents aux mêmes objectifs, WarioWare : Get It Together ! laisse-moi revivre la joie d’apprendre à bouger dans un jeu vidéo. Je n’ai pas besoin de réapprendre à jouer à chaque nouveau RPG d’action une fois que j’ai développé les compétences préalables, une fois que j’ai appris à apprendre. Les micro-jeux de WarioWare vous laissent à peine le temps de déterminer vos objectifs, sans parler de ce que vous faites avec vos mains. Cependant, vous développez toujours cette alphabétisation au fil du temps, ce qui est un sentiment formidable !

Je sais comment déplacer Ashley dans un espace et comment ses capacités fonctionnent. Au fur et à mesure que j’applique ses compétences à de plus en plus de situations, je comprends mieux la conception des jeux pour lesquels je l’utilise et le personnage lui-même. Même lorsque je n’aime pas la façon dont un personnage en particulier contrôle, le processus de leur apprentissage est un exercice amusant. Et la variété me permet de mieux articuler ce que j’aime et pourquoi. J’aime les personnages qui peuvent bouger dans n’importe quelle direction. J’aime les personnages avec des schémas de contrôle étranges qui leur permettent de faire des trucs loufoques. Je n’aime pas les personnages qui sautent automatiquement.

Jouer à WarioWare me rappelle comment et pourquoi je suis devenu critique. C’était en jouant à des centaines de jeux pendant deux heures chacun, quel que soit le ton ou le genre. Ma grand-mère, et son amour parallèle pour les films, m’ont permis de toucher à toute une vidéo familiale d’art étrange et désordonné. Mon collègue John Walker m’a récemment demandé s’il y avait un type de jeu vidéo auquel je ne jouais pas, et je lui ai répondu non, il n’y en a pas. Les jeux que je n’aime pas sont toujours intéressants et valent toujours mon temps et mon énergie.

WarioWare : rassemblez-vous ! est tout mon amour désordonné pour cette forme d’art stupide distillée dans une collection de micro-jeux totalement solide qui ferait un excellent jeu de société, et je suis reconnaissant pour les quelques heures que j’ai passées avec.