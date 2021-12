Warlocks 2: God Slayers obtient bientôt une édition physique de commutateur

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ceux qui tentent de collectionner les éditions physiques de Switch ont une tâche de plus en plus difficile, avec de plus en plus de titres indépendants téléchargeables uniquement dont les versions sont limitées. Le dernier est Warlocks 2: God Slayers, avec QubicGames s’associant à Red Art Games pour la sortie.

Sorti sur l’eShop en juin 2019, Warlocks 2: God Slayers associe des combats 2D époustouflants à des quêtes et à une narration de style RPG. Il y a cinq personnages à maîtriser, et nous l’avons plutôt apprécié dans notre critique tout en déplorant l’absence de la coopérative en ligne vue sur d’autres plateformes ; il a une coopérative locale, cependant.

Quant à la sortie physique, les précommandes ouvriront le 23 décembre à 8h Pacifique / 11h Est / 16h Royaume-Uni / 17h CET, uniquement sur la boutique officielle Red Art Games. Il coûtera 29,99€ et sera limité à 2800 exemplaires.

Alors voilà, une autre édition physique de Switch pour l’étagère; avez-vous l’intention d’en récupérer une copie ?