Selon le fan club WARLORD, le co-fondateur et guitariste du groupe William J. Tsamis est décédé le jeudi 13 mai à l’âge de 60 ans. Aucune cause de décès n’a été révélée.

Dans une interview en 2017, Tsamis a révélé qu’il souffrait d’un grave problème de santé qui, selon lui, “ne disparaîtrait jamais”, mais il n’a donné aucun détail.

Fondée en 1980 par Tsamis et batteur / percussionniste Mark Zonder, CHEF MILITAIRE est considéré comme un pionnier du power metal grâce à son EP maintenant classique de six chansons de 1983, “Délivre nous”. Kerrang!, Des sons, Burrn! et Connexion musicale tous ont présenté le groupe et ont salué la sortie grâce à leur style semi-progressif hors norme qui a été inspiré par des actes aussi divers que ARC-EN-CIEL, SCORPIONS et JETHRO TULL. Ajoutant plus d’intrigue à la CHEF MILITAIRE mystique était l’utilisation par les membres du groupe de pseudonymes tels que Destructeur (Tsamis), Thunderchild (Zonder), Damien King (chanteur Jack Rucker) et Sentinelle (claviériste Diane Kornarens). Le groupe a également refusé de devenir juste un autre club de LA et a choisi de se présenter à une plus grande échelle. Ils ont loué le Raymond Theatre pour mettre en scène ce qui s’avérerait être le seul CHEF MILITAIRE performance live aux États-Unis, avant août 2013. Il a été filmé et enregistré pour la première sortie intégrale du groupe, “Et les canons de la destruction ont commencé …” , publié en octobre 1984, accompagné d’une sortie vidéo à domicile du même nom.

Alors que le groupe s’est dissous en 1986, ils ont amassé un groupe culte en Europe malgré leur inactivité. Cela était en grande partie dû aux critiques élogieuses dans la presse du métal, à la diffusion continue et à la diffusion de nombreuses démos via le «trading de bandes», ainsi qu’à la promotion positive du bouche-à-oreille parmi les fans de métal. Avec l’arrivée d’Internet, la musique de CHEF MILITAIRE se répandre dans le monde entier et a ainsi contribué à sécuriser CHEF MILITAIRE une place dans l’histoire du heavy metal en tant que l’un des grands ancêtres du métal des années 80.

Après la dissolution du groupe, Zonder rejoint les pionniers du métal prog AVERTISSEMENT DE FATES et a continué à sortir de nombreux albums avec eux ainsi que d’autres grâce à ses compétences alors et maintenant en forte demande. C’était au cours de l’un des AVERTISSEMENT DE FATESles tournées européennes qui Zonder réalisé que CHEF MILITAIRELe nombre de followers avait considérablement augmenté avec plusieurs fans lui demandant de signer CHEF MILITAIRE des albums et de la nouvelle musique exigeante du groupe. Zonder contacté Tsamis et, dès que les horaires le permettent, CHEF MILITAIRE était à nouveau un groupe actif. Les tâches vocales ont été assignées à HAMMERFALL chanteur (et massif CHEF MILITAIRE ventilateur) Boîtes de Joacim. Ainsi, en 2002, un nouvel album, “Rising Out Of The Ashes”, a été enregistré et diffusé dans le monde entier avec des critiques élogieuses. Cela a été suivi par le tout premier CHEF MILITAIRE performance live en Europe au prestigieux Wacken Open Air festival en Allemagne.

Une série de mésaventures et de graves problèmes de santé de la famille en proie CHEF MILITAIRE après ces performances, le groupe a de nouveau été mis en pause, qui a duré près de neuf ans. CHEF MILITAIRE est revenu au statut actif officiellement en mars 2012. Les fonctions vocales seraient gérées par l’un des originaux des années 80 CHEF MILITAIRE chanteurs, Rick Anderson, et Philip Bynoe (Steve Vai, ANNEAU DE FEU) a rejoint le groupe à la basse. Cette gamme est sortie “Le Saint Empire” acclamé par la critique et les fans. Entre-temps, la pression croissante des promoteurs et des fans a porté ses fruits et CHEF MILITAIRE a annoncé qu’il ferait la une de la tournée allemande d’avril 2013 Gardez-le vrai XVI Festival. Cette annonce a été suivie de deux dates de tête d’affiche en Grèce – Thessalonique et Athènes – qui se sont vendues, conduisant ainsi à un deuxième spectacle en tête d’affiche à Athènes qui s’est également vendu.

Photo gracieuseté de William J. Tsamisde Facebook page

