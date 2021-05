‘Warm Leatherette’: Comment Grace Jones s’est écrasée dans les années 80

À la fin des années 70, Grace Jones était ce qu’on aurait pu appeler un «visage», sinon tout à fait une star. Quiconque était n’importe qui sur la scène disco l’a immédiatement reconnue comme une icône; n’importe qui en dehors de ça… peut-être moins. Les premiers singles tels que «I Need A Man» et une reprise de «La Vie En Rose» ont vu Jones tester les limites de son personnage, sinon l’habiter entièrement; Pendant ce temps, les trois albums qu’elle a sortis pendant cette période, Portfolio, Muse et Fame, étaient des classiques de leur type – mais c’était exactement le problème. C’étaient des classiques du type de quelqu’un d’autre, plutôt que le produit de la vision de Jones. Il est temps de sortir, de trouver une scène différente. En fait… il est temps de créer la sienne. Temps pour le similicuir chaud.

Écoutez Warm Leatherette.

Avec le co-fondateur de Island, Chris Blackwell, Jones a décampé à Nassau, se réfugiant dans les désormais emblématiques Compass Point Studios et travaillant sur une toute nouvelle chose avec le groupe interne du studio. Bénéficiant Sly et Robbie en tant que section rythmique de crack, avec le claviériste / guitariste Wally Badarou et le percussionniste Uziah «Sticky» Thompson, The Compass Point Allstars s’est enveloppé autour de la vision de Jones: un curieux mélange de reggae, rock, New Wave et musique de club. Les résultats: l’un des rares albums de 1980, avec peut-être Princeest sale esprit et David Bowie‘s Scary Monsters (And Super Creeps), pour vraiment démarrer la nouvelle décennie.

Plus clairsemé que le disco, plus funky que New Wave, froid mais convaincant, lors de sa sortie le 9 mai 1980, le son dépouillé de Warm Leatherette indiquait l’avenir de la musique de club du début des années 80, tandis que sa nervosité reggae était le fer de lance d’une fascination croissante pour la musique qui sort de la Jamaïque. «Private Life», deuxième morceau et troisième single de l’album, est sans doute l’apogée des sessions d’enregistrement de l’album. Avec la ligne de basse streetwise de Robbie Shakespeare, les éclats de percussions paranoïdes de Sly Dunbar tentent de maintenir l’ancre, mais les bourrasques de clavier et les coups de guitare agissent comme une attaque sur les fondements mêmes de la chanson.

Une réinvention complète de l’original de Pretenders, c’est à la fois dansant et troublant, et avec la voix dédaigneuse de Jones («Votre mariage est une tragédie / Ce n’est pas ma préoccupation /… Je ressens de la pitié quand vous mentez / Du mépris quand vous pleurez») ), c’est aussi l’équivalent musical de la pose qu’elle prend sur la pochette de l’album. Comme Chrissie Hynde de Pretenders l’a rappelé à plusieurs reprises, quand elle l’a entendu, elle a senti que c’était exactement ce à quoi la chanson aurait dû ressembler.

Warm Leatherette aurait été remarquable même ne serait-ce que pour cette chanson, mais les sept coupes qui l’entourent prennent le modèle de la chanson et la tordent sans pitié dans une variété de formes. Co-écrits par Jones elle-même, les synthés silencieux de «A Rolling Stone» ajoutent une touche presque P-Funk à l’une des chansons les plus soigneusement conçues de l’album – la seule qui prend moins de quatre minutes (et qui, peut-être sans surprise, a été publié comme le premier single de l’album, mais uniquement au Royaume-Uni). C’est encore un autre panneau dans les années 80, poussant contre une formule pop-R & B qui dominerait bientôt les charts. (Le tout-conquérant «Pull Up To The Bumper» de Jones a également été enregistré lors des sessions Warm Leatherette; encore plus emblématique du son du R&B des années 80, il a été retenu pendant un moment où le monde était prêt.)

Elle n’allait pas tranquillement – elle n’allait pas non plus seule. Jones avait trouvé quelque chose de nouveau et elle voulait montrer le chemin à tout le monde. Les reprises de “Love Is The Drug” et “Breakdown” ont entraîné les années 70 dans la nouvelle décennie avec elle, l’ancien tournant Musique de Roxyart-rock sophistiqué dans une croisière prédatrice sous les néons, ce dernier reggaefying Tom Pettyla ballade rock de, bouleversant sa démission et la transformant en un rejet puissant de bois mort romantique. (Comme Hynde, Petty a salué l’approche de Jones et a même écrit un couplet entièrement nouveau pour sa version de la chanson.)

Jones a également jeté son regard sur la New Wave britannique, reprenant une face B par ailleurs obscure de The Normal (un projet solo de Daniel Miller, plus tard fondateur du label indépendant respecté Mute) pour sa chanson titre. On peut soutenir, cependant, dans ce cas, elle a lissé ses bords rugueux – sinon son cœur de confrontation. L’original de Miller était une ode mécanique au roman de JG Ballard Crash (transformé plus tard en un film controversé de David Cronenberg) mais, entre les mains de Jones et The Compass Point Allstars, la chanson a trouvé un nouveau groove, rendant dangereusement le fétichisme en son cœur. acceptable.

Warm Leatherette a fait une star de Jones et a défini le modèle pour des pans entiers de groupes dans la décennie à venir. Mais alors que l’album de Jones était un amalgame de styles, d’autres devraient rester satisfaits de ses éléments distincts: la synth-pop glaciale qui a trouvé sa place dans les clubs; crossover reggae-rock qui a trouvé de la traction sur les charts. Quelques mois seulement après la sortie de l’album, La police commencerait à enregistrer leur Zenyatta Mondatta, très endetté par le reggae, tandis que Tom Tom Club, émergeant des icônes de la nouvelle vague Talking Heads, suivrait Jones de New York à Compass Point pour leurs débuts éponymes. (Lizzy Mercier Descloux, une transplantation française qui s’était liée d’amitié avec Patti Smith et était devenue une figure culte avec la foule du CBGB, se rendrait également au studio à la demande de Chris Blackwell.)

Mais Jones était l’original: l’innovateur, le chasseur – non capturé par le jeu, mais fixant les règles alors même qu’elle les enfreignait.

