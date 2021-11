Warm Up’ est maintenant disponible

Astralwerks et Blue Note Records apportent la joie des Fêtes avec le cinquième volet de Bluewerks, intitulé Bluewerks Vol. 5: Échauffez-vous. Il s’agit d’une autre version passionnante de la série collaborative Lo-Fi des labels emblématiques, où l’électro downtempo rencontre des sons infusés de jazz.

Bluewerks Vol. 5: Warm Up est une collection sur le thème de Noël qui a été entièrement produite par Sebastian Kamae, un ancien élève de Bluewerks qui a figuré sur Bluewerks, Vol. 1 : Haut Bas Gauche Droite. Chacun des morceaux du nouvel EP est une ode aux mois d’hiver avec des titres comme « Warm Up », « Reunion », « December » et « Ice Skating ».

Le projet suit Bluewerks Vol. 4: Drift Off, une collection apaisante qui a servi de nouvelle réinitialisation pour l’automne. à sa sortie en septembre. « Near Dark » d’Arbour prépare le terrain pour cet EP serein, qui présente certains des plus récents et des plus grands artistes de Lo-Fi tels que Wun Two, Flughand, Ymori, SCayos, Mark Raggio et TV Culture.

Depuis la sortie du premier EP plus tôt cette année, Bluewerks est devenu un succès fulgurant dans le genre Lo-Fi, rassemblant plus de 25 millions de flux sur toutes les plateformes et des placements importants sur des listes de lecture de goût comme « Lo-Fi Beats » de Spotify, « Apple Music » Beatstrumental » et « Lo-Fi Loft » de YouTube.

Bluewerks Vol. 3: Vague de chaleur a atteint la première place du classement des radios universitaires électroniques NACC, ce qui en fait le deuxième EP Bluewerks à atteindre la première place. Le projet a suivi la tradition des deux premières éditions, rassemblant des rythmes tourbillonnants et des instrumentaux réfléchissants inspirés du jazz pour créer une collection de chansons repoussant les limites de producteurs Lo-Fi comme Maple Syrup, Burrito Brown, Leaf Beach, et plus encore.

En avril, une boutique éphémère à Hong Kong sur le thème de Bluewerks en partenariat avec FabCafe, a offert une expérience immersive aux fans de musique et de café, en présentant un menu et un décor inspirés de Bluewerks. L’événement a connu un tel succès qu’un deuxième pop-up à Hong Kong a été lancé avec un café en plein air. Les deux labels ont également lancé Bluewerks Radio, une station de streaming 24h/24 et 7j/7 à bluewerks.lnk.to/radio.

Acheter ou diffuser Bluewerks Vol. 5: Échauffez-vous.