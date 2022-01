Warner a apprécié de tourner Matrix 4 sans son réalisateur | Divertissement

Le producteur James McTeigue a avoué que Warner Bros avait plusieurs idées pour faire Matrix 4 sans Lana Wachowski, qui a finalement rejoint le projet.

La semaine dernière, Matrix Resurrections est enfin sorti, un nouveau chapitre de la franchise créée par le sœurs Wachowski. Bien que l’arrivée d’un quatrième film ait été quelque peu inattendue, apparemment de la part de Warner Bros, ils prévoyaient depuis longtemps de relancer la saga.

Dans une récente interview avec Collider, le producteur James McTeigue Il a avoué qu’à un moment de la production, Warner Bros avait envisagé d’avoir un autre réalisateur pour le film. McTeigue a admis qu’étant donné le potentiel économique d’une franchise comme The Matrix, la possibilité d’un quatrième film était toujours sur la table.

Encore quand Lana Wachowski Enfin, il a exprimé qu’il voulait faire partie du projet, puisque Warner n’a pas pensé à faire le film avec le réalisateur au lieu de passer le film à quelqu’un d’autre.

« Quand vous avez une franchise avec ce potentiel pour gagner de l’argent, vous parlez toujours. De la même manière que l’univers Marvel se répète, vous avez Spider-Man, ou Iron Man ou Thor. Il y a toujours un potentiel pour mettre à jour ces films pour le possibilité de gagner de l’argent et de raconter de nouvelles histoires. Ce n’est pas seulement une réflexion fiscale », a expliqué McTeague.

« Alors oui, il y avait plusieurs versions possibles, mais [Warner Bros] il n’a pas trouvé le bon. Alors quand Lana est entrée et a dit… Ecoutez, j’aimerais faire un autre film, parce que bien sûr nous l’avons fait avec le cinéaste qui était à l’origine de The Matrix. «

Matrix Resurrections a commencé sa première semaine dans les salles avec un box-office modeste, bien que dépassant les projections de recettes brutes estimées. De Warner Bros, ils ont déjà exprimé leur intérêt à produire un cinquième film Matrix si Wachowski voulait réaliser un autre volet de la franchise.

Bien que ni le réalisateur ni le studio n’aient confirmé ou nié les plans de Matrix 5, la porte reste grande ouverte et avec plus de possibilités de raconter de nouvelles histoires. Wachowski a déjà exprimé que Matrix Resurrections n’est pas le début d’une nouvelle trilogie, même si à un moment donné il change d’avis, il semble que Warner serait ravi de l’avoir à nouveau.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Mariló Delgado.