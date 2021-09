Warner annonce le redémarrage de l’une des séries les plus appréciées des années 90, et avec le créateur original | Divertissement

Babylon 5 revient plus de 20 ans plus tard dans un redémarrage inattendu du créateur original J. Michael Straczynski.

En 1993, devant des séries de science-fiction plus canoniques comme Star Trek, ou d’autres plus mainstream comme Quantup Leap ou The X-Files, la série Babylon 5 a été appréciée des critiques et du public.

J. Michael Straczynski a créé un univers complètement différent de tout ce qui a été vu jusqu’à présent et a utilisé de longs arcs narratifs parfaitement tissés, qui s’écartaient des intrigues en un seul chapitre de la plupart des séries.

Babylone 5 Il a duré 5 saisons, plusieurs films et une série dérivée, Crusade. Le dernier chapitre a été diffusé en 1998, mais des romans, des bandes dessinées et d’autres documents ultérieurs ont suivi qui ont maintenu la flamme vivante parmi les fans.

Maintenant 23 ans plus tard Warner a annoncé le redémarrage de Babylon 5, qui sera en charge du créateur de la série, J. Michael Straczynski, explique Variety.

Aucune autre donnée n’a été offerte, il ne reste donc qu’à spéculer. Certes, de nombreux fans auraient préféré une continuation au lieu d’un redémarrage, mais cela aurait été problématique car Babylon 5 est une série avec un début et une fin, il n’a pas été laissé ouvert comme les autres.

Aussi, malheureusement, la plupart de ses protagonistes sont décédés assez jeunes, le cancer ou différentes tragédies.

Étant un redémarrage, nous supposons que la base de la série sera la même.

Babylone 5 se déroule en l’an 2 257 sur la station spatiale Babylon 5, construite à l’initiative de l’homme après une série de guerres entre différentes espèces extraterrestres.

C’est une sorte d’espace ONU, un lieu neutre pour le commerce et la diplomatie, même si beaucoup de choses étranges se produisent dans les ruelles sombres de la gare.

L’approche Babylon 5 inspiré d’autres séries, comme Star Trek Deep Space Nine, et a changé la science-fiction télévisée.

Puisque le producteur de la série est Warner, vraisemblablement Babylon 5 en avant-première sur HBO Max, qui arrivera en Espagne le 26 octobre.