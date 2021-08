Warner Bros. a demandé à James Gunn de créer The Suicide Squad PG-13 ⋆ .

]]>]]>

Alors que Warner Bros. et DC Films ont plongé leurs orteils dans le territoire classé R avec des goûts Joker et Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn), James Gunn a pleinement profité de la note en prenant les choses à un autre niveau avec sa première incursion dans le monde de DC Comics, La brigade suicide.

S’adressant à Collider à propos du film DCEU, on a demandé à Gunn s’il était surpris que Warner Bros. lui ait permis de tout faire, le cinéaste révélant que le studio lui avait initialement demandé d’envisager une cote PG-13, mais avait rapidement cédé.

« J’ai écrit le script tout le temps, pensant qu’ils me laisseraient le faire, je veux dire, ils ont demandé : ‘Pouvez-vous faire ce PG-13 ?’ J’ai dit non. J’ai dit: “Vous pouvez le faire et le prendre avec quelqu’un d’autre, et ils peuvent le diriger, et vous pouvez faire un PG 13. Mais si je dois le réaliser, je veux que ce soit R.” Ils se disaient : ‘D’accord, ça vaut le compromis pour nous.’ Donc, ils étaient super à ce sujet.

Bienvenue en enfer – alias Belle Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d’Amérique. Où les pires super-vilains sont gardés et où ils feront tout pour sortir – rejoignez même la tâche super secrète et super louche Force X. La mission d’aujourd’hui ? Assemblez une collection d’inconvénients, dont Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et le psychopathe préféré de tous, Harley Quinn. Ensuite, armez-les lourdement et déposez-les (littéralement) sur l’île éloignée et imprégnée d’ennemis de Corto Maltese. Parcourant une jungle grouillante d’adversaires militants et de forces de guérilla à chaque tournant, l’escouade est en mission de recherche et de destruction avec seulement le colonel Rick Flag au sol pour les faire se comporter… et les techniciens du gouvernement d’Amanda Waller dans leurs oreilles, traquant leurs chaque mouvement. Et comme toujours, un faux mouvement et ils sont morts (que ce soit aux mains de leurs adversaires, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un fait des paris, l’argent intelligent est contre eux, tous.

La brigade suicide voit James Gunn diriger un casting qui comprend Escouade Suicide les rapatriés Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Capitaine Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) et Viola Davis (Amanda Waller) ainsi que les nouveaux ajouts DCEU Idris Elba, Peter Capaldi, Alice Braga, Nathan Fillion, Taika Waititi, Jennifer Holland, David Dastmalchian, Joaquín Cosío, Mayling Ng, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, John Cena, Pete Davidson, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Julio Ruiz, Steve Agee, Michael Rooker, Sean Gunn et Sylvester Stallone.

