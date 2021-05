Warner Bros. a été “agressivement anti-Snyder” concernant les suites de la Justice League, déclare Zack Snyder ⋆ .

]]>]]>

Même si Justice League de Zack Snyder a été un succès pour HBO Max, avec la version originale tant attendue de Snyder de l’équipe DC en difficulté chaleureusement accueillie par les fans et même les critiques, Warner Bros.et sa société mère WarnerMedia ont perdu peu de temps à rejeter les appels à plus Univers étendu DC.

Quelques jours à peine après la sortie de l’épopée de super-héros de quatre heures, Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia, a anéanti les espoirs de la campagne croissante de fans #RestoreTheSnyderVerse en appelant ZSJL «L’achèvement de sa trilogie», et maintenant Snyder a reconnu que d’autres versements de la Ligue de la justice semblent très improbables.

«Warner Bros. a été agressivement anti-Snyder si vous voulez. Que puis-je dire? De toute évidence, ils ne sont pas intéressés par ma prise », a déclaré Snyder à Jake’s Takes lors d’une interview promotionnelle pour son nouveau film. Armée des morts. «Mais je dirais aussi qu’ils n’étaient certainement pas intéressés – je l’aurais dit à l’origine – par mon point de vue sur Justice League. Ils ont certainement pris des décisions à ce sujet.

«J’adore les personnages et j’aime les mondes, et je pense que c’est un endroit incroyable pour faire un film», a-t-il poursuivi. «C’est une IP glorieuse. Alors voilà. Je ne sais pas ce qui pourrait être fait au fur et à mesure que vous avancez, à part je pense que le mouvement des fans est si fort, et la communauté des fans, leur intention est si pure, et j’ai vraiment cet immense respect pour cela. J’espère que des têtes plus fraîches l’emporteront et qu’ils verront qu’il y a ce fandom massif qui en veut plus.

Pendant ce temps, s’adressant à Uproxx, Snyder a admis que bien qu’il lui ait permis de terminer son interprétation Ligue de justice, il a encore rencontré des problèmes avec le studio lors des reprises et post-production l’année dernière:

«C’était cool de faire le Snyder Cut of Ligue de justice et c’était amusant et tout. Mais Warner Bros. m’a toujours torturé tout le temps pour une raison quelconque, ils ne peuvent pas m’en empêcher. Je ne sais pas pourquoi j’ai tellement mal au cul parce que je n’essaye pas de l’être, honnêtement … Je ne veux pas non plus avoir d’ennuis, mais je ne vais pas m’asseoir ici et les laisser agissez comme ça et non… Ecoutez, ce sont eux qui ont été agressifs, pas moi. Je n’ai rien fait. Chaque jour, ils se retournaient et faisaient quelque chose d’étrange passif-agressif. Alors, je ne sais pas. C’est étrange. Mais regarde, comme je dis, j’ai passé un bon moment à faire Ligue de justice. Je suis super content d’avoir fini. “

