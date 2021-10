Warner Bros Multiverse a divulgué la liste et les personnages de combat

Un jeu de combat Warner Bros Multiverse aurait fuité et les informations déterrées contiennent une partie de sa liste et de ses personnages.

Les joueurs ont récemment eu droit à Nickelodeon All Stars Brawl, un titre similaire à Super Smash Bros. Ultimate. Cependant, au lieu que Mario combatte la princesse Peach ou maintenant Sora de Kingdom Hearts, il possède plutôt des icônes de dessins animés telles que SpongeBob, Invader Zim et les Teenage Mutant Ninja Turtles.

Comme si All Stars Brawl ne suffisait pas, il semble maintenant que nous aurons un autre croisement mettant en vedette des légendes telles que Shaggy de Scooby Doo affronter Gandalf du Seigneur des Anneaux.

Liste des personnages Warner Bros Multiverse

Vous trouverez ci-dessous une liste des personnages de la liste divulgués pour le jeu de combat Warner Bros Multiverse:

Batman Harley Quinn Superman Wonder Woman Gandalf (Le Seigneur des Anneaux) Rick (Rick et Morty) Bugs Bunny (Looney Tunes) Tom & Jerry Steven Universe Finn (Adventure Time) Jake (Adventure Time) Shaggy (Scooby Doo)

La fuite ci-dessus est une gracieuseté de LiquidHBox sur Twitter. Ils prétendent que cela provient d’un écran de sélection de personnage qui était sur YouTube mais qui a été supprimé en raison d’une plainte pour atteinte aux droits d’auteur de Warner Bros.

Si la liste ci-dessus est vraie, alors nous sommes certainement très excités pour Tom et Jerry, Rick, Bugs Bunny et – bien sûr – le tout-puissant Shaggy.

Bien que la vidéo ait été retirée, il y a un miroir de la fuite de capture d’écran de la liste sur Reddit.

Il montre tous les personnages susmentionnés avec des graphismes de dessins animés. Non seulement cela, mais ils ont chacun un symbole qui représente un poing, une épée, un bouclier, un projectile et peut-être des ailes.

Fuite de Warner Bros Multiverse

Loin des personnages, d’autres fuites pour le jeu de combat Warner Bros Multiverse indiquent qu’il s’appelle en fait Multiversus.

On dit que c’est un combattant de plate-forme comme Super Smash Bros. Ultimate et Nickelodeon All Stars Brawl. Nibel rapporte sur Twitter que certaines sources lui ont dit que « ça a l’air bon marché » et qu’il pourrait éventuellement être gratuit.

Que ce soit en free-to-play ou non, il est supposé que les futurs combattants seront vendus sous forme de DLC. Il n’est pas non plus développé par NetherRealm de Mortal Kombat comme certains le croient.

Étant donné que ce qui précède n’est pas officiel au moment de la rédaction, nous espérons qu’une annonce arrivera bientôt ou aux Game Awards en décembre.

