Warner Bros. publie une nouvelle bande-annonce pour “Mortal Kombat Legends”

Un nouveau film basé sur une série de jeux vidéo arrive. Mortal Kombat Legends : Battle of the Realms est le nom du prochain volet animé qui sortira le 31 août et les premières images sont déjà sur les réseaux sociaux.

Suite au succès de Scorpions’ Revenge en 2020, Warner Bros. a lancé une suite qui suit l’histoire du film précédent. L’aperçu montre le groupe de guerriers dirigé par Raiden face aux forces ennemies de Shao Kahn.

Prêts à s’affronter dans une bataille épique, les protagonistes feront tout pour protéger la planète Earthrealm. La bande-annonce dévoile des scènes pleines d’action avec les batailles finales qui définiront le destin des protagonistes.

Ethan Spaulding est en charge de la conduite de ce projet avec le casting qui a joué dans le film précédent : Joel McHale, Jennifer Carpenter, Jordan Rodrigues et Partrick Seitz.

On s’attend à ce que l’univers de Mortal Kombat s’étende avec l’arrivée de la suite qui a ouvert les personnages emblématiques du jeu vidéo. Ballet of the Realms sera disponible aux formats 4K Ultra HD et Blu-ray.