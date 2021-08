Warner Bros.’ ‘Reminiscence’ a de l’ambition, mais ne laissera pas de souvenir durable

Il n’y a pas de film de Christopher Nolan au programme cette année, mais si vous louchez un peu, vous pouvez voir le nouveau blockbuster de Warner Bros. Reminiscence comme une extension de la sensibilité de l’auteur. Alors que la caméra balaie le paysage urbain inondé de Miami dans la séquence d’ouverture du film, le protagoniste de Hugh Jackman commence une narration en voix off bourdonnante sur la mémoire, l’amour, la perte et le regret. « Le passé peut hanter un homme, dit-il, mais c’est peut-être nous qui hantons le passé. Alors que Nolan n’a pas été, dans le jargon cinématographique de son mégahit époustouflant, né d’une suite, les allusions à son film sont difficiles à manquer, et peut-être à prévoir: la scénariste-réalisatrice de Reminiscence Lisa Joy n’a pas seulement co-créé HBO Westworld avec le frère de Christopher, Jonathan Nolan, mais elle est aussi mariée avec lui.

Je frémis en pensant au nombre de dîners de Thanksgiving Nolan-Joy qui se transforment en discussions sur la nature du libre arbitre ou la construction du temps linéaire, mais de telles préoccupations constituent un divertissement captivant dans les bonnes conditions. Alors que Westworld est devenu de plus en plus sans but et alambiqué à chaque saison, cela n’enlève rien à la jutosité de sa prémisse d’origine, au frisson du soulèvement initial des robots et à la joie d’Anthony Hopkins à mâcher des paysages comme seul un comédien de niveau divin peut le faire. . (Les couvertures de piano étaient toujours un peu trop, cependant.) Mais comme Westworld a déraillé, suggérant que sa marque de narration de boîtes mystères n’est pas durable sur plusieurs saisons, l’espoir était que, en tant que long métrage, Reminiscence serait jouer davantage sur les atouts de son cocréateur. Il semble plus difficile de se perdre dans le labyrinthe narratif en moins de deux heures.

S’éloignant des réflexions philosophiques de Westworld sur le déterminisme, Reminiscence explore le paysage de l’esprit. Ce qui le sépare d’un film comme Inception, c’est que le film de Joy s’intéresse aux souvenirs plutôt qu’aux rêves. Dans l’avenir dystopique de Reminiscence, le changement climatique a ravagé les villes côtières, et il fait si insupportablement chaud pendant la journée que les citoyens travaillent et socialisent généralement le soir. Avec le présent si sombre, les gens recherchent du réconfort dans le passé à travers une machine appelée la Réminiscence. Une fois attaché à la Réminiscence dans un réservoir d’eau, similaire au rapport Precogs in Minority, une personne peut revivre ses vieux souvenirs avec une authenticité étrange qui donne l’impression qu’elle se déroule dans le présent. En substance, la nostalgie est devenue un produit plus littéral.

Le protagoniste de Jackman, Nick Bannister, est spécialisé dans le guidage des clients à travers leur passé avec l’aide de son partenaire de travail sarcastique Watts (Thandiwe Newton), avec qui il a servi pendant les «guerres frontalières» vaguement expliquées déclenchées par l’élévation du niveau de la mer de la planète. Mais le monde de Nick change lorsqu’une femme séduisante, Mae (Rebecca Ferguson), se présente à son bureau pour se rappeler où elle a égaré ses clés. Cette rencontre banale et mignonne mène à une relation de plusieurs mois, une relation qui se termine brusquement lorsque Mae disparaît. Nick cherche à la fois dans le monde réel et dans ses propres souvenirs des réponses sur une personne qu’il se rend compte qu’il connaissait à peine.

Alors que Nick passe en mode détective amateur tout en naviguant dans le ventre miteux de Miami, Réminiscence canalise l’esprit de science-fiction noir de Blade Runner – pour un film qui transforme la nostalgie en un produit cynique, il est certainement coupable d’exploiter ce sentiment. Et bien que le scénariste-réalisateur de Réminiscence soit responsable de la création de l’une des émissions les plus déroutantes à la télévision, le plus gros rebondissement du film pourrait être que son mystère central n’est pas particulièrement complexe ou engageant. Une fois qu’une intrigue secondaire sur l’héritage d’un baron foncier récemment décédé est mise en place, il est facile de relier les points à la disparition de Mae. Même si le film de Joy aspire à être Diet Nolan, les intrigues de Reminiscence ne laissent pas un souvenir impérissable.

Quant aux souvenirs eux-mêmes, ils sont si facilement accessibles que Nick travaille pour le procureur local en utilisant la Réminiscence pour interroger les clients. Mais l’implication que les souvenirs sont suffisamment précis pour être utilisés en justice va à l’encontre de la faillibilité de la nature humaine. Les souvenirs sont projetés à travers un hologramme qui capture les moindres détails que l’esprit humain ne devrait pas être capable de se souvenir. En d’autres termes, les souvenirs sont davantage traités comme des données concluantes stockées sur un disque dur, et non comme des souvenirs changeants et influencés par les biais qui s’érodent avec le temps. C’est une perspective froide et robotique qui a les mêmes défauts qui ont suivi la carrière de Christopher Nolan : le sentiment que les personnages de ses films ne se comportent souvent pas comme les êtres humains le feraient.

Nolan, bien sûr, est resté l’un des rares cinéastes modernes à créer des superproductions basées sur des idées originales. Il est si habile à créer des images spectaculaires et des concepts stimulants qu’il est facile d’ignorer de tels défauts. (Le rare cas où Nolan a laissé l’un de ses films être guidé par l’émotion plutôt que par la logique calculée a donné lieu à certaines des pires critiques de sa carrière – juste un rappel qu’Interstellar est un chef-d’œuvre sous-estimé.) De la part de Joy, Reminiscence a des des idées qui s’effacent à l’arrière-plan pour la romance mystère à moitié cuite entre ses pistes sous-développées, et c’est dommage que la construction du monde du film n’ait pas reçu plus de poids.

La dystopie induite par le changement climatique a le genre de résonance sociopolitique qui parle d’elle-même, tout comme le fait que les 1 pour cent de Reminiscence amassent des terres fortifiées tandis que la classe ouvrière se débrouille seule près du bord de l’océan. Les vues de Miami inondées offrent des décors à couper le souffle, y compris une scène de combat dans le hall d’un hôtel submergé qui a une beauté éthérée. De plus, les séquences sous-marines du film ont été tournées de manière pratiquement, une admirable floraison dans un paysage de blockbusters qui s’appuie de plus en plus sur les effets spéciaux autant que sur la propriété intellectuelle préétablie.

Si Réminiscence rend le spectateur nostalgique de quoi que ce soit – à part Blade Runner et la filmographie de Nolan – ce serait à une époque où les mâts originaux n’étaient pas assez rares pour que leur existence même doive être félicitée. Mais alors que le premier long métrage de Joy est un noir de science-fiction ambitieux qui prend de grandes oscillations, tous ne se connectent pas, et la nostalgie qu’il génère pour les œuvres supérieures de la culture pop agit comme une épée à double tranchant. Pour paraphraser le protagoniste perpétuellement sombre de Reminiscence : Parfois, le passé peut hanter un film.