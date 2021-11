Warner Bros révèle le synopsis officiel de The Batman de Matt Reeves

La nouvelle adaptation du Dark Knight réalisée par Matt Reeves, The Batman, a laissé entendre dans ses deux bandes-annonces ce qui semble être une autre tournure de l’un des héros les plus populaires de DC Comics. Une perception que son synopsis officiel est venu confirmer.

« The Batman est un thriller sombre et bourré d’action qui montre Batman dans ses premières années, luttant entre sa colère et ses principes alors qu’il enquête sur un mystère troublant qui terrorise Gotham. Robert Pattinson incarne de manière intensément crue un Batman qui est un justicier désabusé et désespéré, qui commence à se rendre compte que la colère qui le consume ne le rend pas meilleur que le tueur en série impitoyable qu’il poursuit de l’intrigue publiée par Warner Bros.

Et les avancées publiées jusqu’à présent soutiennent pleinement les adjectifs avec lesquels le protagoniste est défini dans le synopsis officiel. Dans celles-ci, Pattinson exhibe à plusieurs reprises un usage de la force plus que brutal, comme le moment où il se bat en frappant l’un des voyous déguisé en clown alors qu’il a déjà réussi à le désarmer et ne pose pas. une menace.

D’un autre côté, il y a plusieurs moments où Pattinson est vu en train de rétrécir les yeux et de serrer la mâchoire de colère, comme le moment où il frappe le verre lors de l’interrogatoire d’Enigma à l’asile d’Arkham.

L’idée d' »avoir un combat entre sa colère et ses principes », comme le souligne le synopsis, a beaucoup à voir avec l’influence qu’aura la bande dessinée Batman Ego sur le film. « Il affronte la bête qu’est Batman et montre ce genre de dualité. Il y a beaucoup d’intérêt pour ce qu’il essaie de faire dans l’histoire, confronter le côté obscur de lui-même et le degré de connaissance de soi », a déclaré Matt Reeves lors du premier DC Fandom en faisant référence au roman graphique.

Pour découvrir le personnage de ce nouveau Batman dans toute sa splendeur, les fans devront attendre la première du film, qui sortira en salles en mars 2022. Aux côtés de Pattinson, la production mettra en vedette Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman, Andy Serkis dans celui d’Alfred. Pennyworth, Colin Farrell dans Penguin, Jeffrey Wright dans James Gordon, Paul Dano dans Enigma, Peter Sarsgaard dans Gil Colson et John Turturro dans Carmine Falcone.

Source : Cependant