L’ancienne star de « Batwoman » Ruby Rose a déclenché mercredi une série d’allégations sur des conditions de travail toxiques qui ont conduit à leur départ brutal de l’émission télévisée en 2020 après une seule saison.

Mais Warner Bros. Television, le studio derrière la série CW, a répondu presque immédiatement, rejetant carrément le récit torride de Rose comme «l’histoire révisionniste».

Rose, qui a joué à la fois le super-héros titulaire et Kate Kane dans la série, a tenu sa promesse l’année dernière d’en révéler plus sur la sortie en détaillant les problèmes présumés sur le plateau. Rose a mentionné les blessures graves qu’eux-mêmes et d’autres membres d’équipage ont subies alors qu’ils travaillaient sur la série révolutionnaire, ainsi que d’autres incidents qui ont entraîné le départ de Rose.

« Cher CW… Assez, c’est assez », a écrit Rose dans une série d’histoires sur Instagram. «Je vais dire au monde entier ce qui s’est vraiment passé sur ce plateau. Je viendrai pour vous afin que ce qui m’est arrivé n’arrive plus jamais à une autre personne. Et ainsi je peux enfin reprendre ma vie et la vérité. Honte à toi. »

Rose a adressé leurs allégations à Peter Roth, ancien président de Warner Bros. Television, ainsi qu’à la showrunner de « Batwoman » Caroline Dries et Greg Berlanti et Sarah Schechter de Berlanti Productions.

Rose a commencé la tirade avec Roth, qui, selon eux, a forcé Rose à reprendre le travail peu de temps après avoir subi une intervention chirurgicale pour deux hernies discales à la suite d’une cascade.

« A tous ceux qui ont dit que j’étais trop raide sur batwoman… imaginez retourner au travail 10 jours après cela », a écrit Rose, partageant une vidéo de l’opération. « …10 JOURS!!!!!! (ou toute l’équipe et les acteurs seraient licenciés et je laisserais tomber tout le monde. «

Rose a déclaré qu’ils avaient un cou cassé, une côte cassée et une tumeur qui avait été «diagnostiquée il y a des années», mais a affirmé qu’ils ne pouvaient pas les traiter correctement. L’acteur a allégué que Roth avait menacé de refondre le rôle de « Batwoman », de licencier l’ensemble des acteurs et de l’équipe et a dit à Rose qu’ils « avaient perdu des millions de studios (en se blessant sur son plateau) ».

Bien que Warner Bros. TV n’ait fait aucune mention des conditions de travail alléguées par Rose, le studio a riposté à son ancienne star dans une déclaration qui citait plutôt des plaintes concernant le comportement de Rose au travail.

« Malgré l’histoire révisionniste que Ruby Rose partage maintenant en ligne à l’intention des producteurs, des acteurs et de l’équipe, du réseau et du Studio », a déclaré une déclaration au Times, « la vérité est que Warner Bros. Television avait décidé de ne pas exercer son option d’engager Ruby pour la saison deux de Batwoman sur la base de plusieurs plaintes concernant le comportement au travail qui ont été largement examinées et traitées en privé par respect pour toutes les personnes concernées.

Rose a également décrit les brûlures au troisième degré d’un membre de l’équipage sur tout son corps et « n’avoir reçu aucune thérapie après avoir vu sa peau tomber de son visage », puis avoir « dit de faire une scène de sexe sans une minute à traiter ». Rose a également cité un assistant de production qui a été paralysé après une blessure sur le plateau. L’accident s’est produit parce que l’émission « a refusé de s’arrêter alors que tout le monde l’a fait à cause de COVID », a allégué Rose.

Une personne familière avec la situation mais non autorisée à en discuter publiquement a déclaré au Times que de nombreuses allégations de Rose étaient sans fondement, en particulier celles impliquant Roth et des blessures supplémentaires à la star et à d’autres sur le plateau.

Les représentants de Rose n’étaient pas immédiatement disponibles mercredi pour des commentaires supplémentaires.

Rose a conclu en demandant aux fans d’arrêter de demander s’ils reviendraient un jour à « ce spectacle horrible ».

« Je ne reviendrais pour aucune somme d’argent ni si une arme à feu était braquée sur ma tempe. JE N’AI PAS ARRÊTÉ NON PLUS. JE N’AI PAS QUITTÉ. Ils ont ruiné Kate Kane et ils ont détruit Batwoman, pas moi », a écrit Rose sur Instagram. « J’ai suivi les ordres, et si je voulais rester, j’allais devoir signer mes droits. Aucune menace, aucune tactique d’intimidation ou de chantage ne me fera démissionner. »

Les allégations de Rose et la réponse de Warner Bros. Television mercredi étaient un changement radical par rapport aux déclarations élogieuses qu’ils ont publiées lorsque Rose a quitté la série pour la première fois. (Rose a ensuite été remplacée par Javicia Leslie, qui a endossé le manteau « Batwoman » dans la saison 2.)