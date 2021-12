Warner Chappell signe un accord avec le fondateur de Glassnote Records, Daniel Glass

Mumford & Sons de Glassnote Records en live. Crédit photo : Stefan Schäfer

Warner Chappell Music a officiellement signé « un partenariat d’édition dynamique » avec Connection Music Publishing, une société nouvellement formée par le fondateur et PDG de Glassnote Records, Daniel Glass.

La division d’édition de Warner Music Group et Connection Music Publishing ont dévoilé aujourd’hui leur pacte qui vient d’être finalisé via une publication officielle. Arrivé sur la scène « début 2021 », Connection Music a signé Edie Bens, 21 ans, dont le premier projet devrait être abandonné l’année prochaine, en tant que premier auteur-compositeur dans le cadre de l’accord Warner Chappell. Les conditions financières de ce dernier n’ont pas été révélées publiquement.

Abordant l’accord dans un communiqué, Jackie Post, responsable de l’édition de Connection Music, a semblé indiquer que le partenariat de la société avec Warner Chappell donnerait la priorité à la signature d’actes britanniques supplémentaires à l’avenir. Glassnote Records lui-même est le foyer professionnel d’artistes tels que Chvrches de Glasgow, Jade Bird, né à Hexham, et Mumford & Sons, basé à Londres.

« C’est une période incroyablement excitante dans le monde de l’édition musicale », a déclaré Jackie Post, un responsable de longue date de Sony Music Publishing (SMP) et de Kobalt Music. « Nous construisons et investissons dans la prochaine génération d’auteurs-compositeurs, et nous sommes ravis de nous associer à Warner Chappell Music dans cette entreprise. Il est particulièrement important de lancer la relation avec l’auteur-compositeur britannique Edie Bens. »

Dans une déclaration conjointe, le PDG de Warner Chappell, Guy Moot, et la directrice de l’exploitation Carianne Marshall ont ajouté : « Glassnote a créé un label de renommée mondiale avec des artistes primés aux Grammy Awards comme Mumford & Sons et Phoenix dans le une maison à certains des meilleurs dans l’industrie de la musique est sûr de continuer avec la dernière entreprise de Glass, Connection Music Publishing.

« Avec Jackie Post à la barre, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de faire affaire avec cette équipe », ont conclu les dirigeants de Warner Chappell.

La seconde moitié de 2021 a apporté plusieurs développements notables dans l’espace de l’édition musicale.

SMP, après avoir signé un accord en juillet pour administrer l’ensemble du catalogue d’AC/DC, a finalisé un accord global avec Olivia Rodrigo en août. Pendant ce temps, Universal Music Group a vanté début novembre l’expansion d’UMPG en Chine – ainsi que ses relations avec les représentants du gouvernement dans ce pays d’environ 1,4 milliard d’individus.

Enfin, la société de développement d’artistes Godmode a lancé la semaine dernière une coentreprise d’édition avec Hipgnosis, qui a perdu des sommes énormes sur un certain nombre de catalogues de premier plan en 2021. Et sur ce front, Bruce Springsteen, Sting et le domaine de David Bowie seraient négocier leurs propres ventes de propriété intellectuelle, alors que des milliards continuent d’atteindre l’espace.

Depuis fin octobre, par exemple, des transactions impliquant les catalogues du créateur de « Never Too Much » Luther Vandross, de l’auteur-compositeur-producteur Dallas Austin, du batteur de Toto Jeff Porcaro et de Mötley Crüe (reprenant uniquement les enregistrements du groupe de 40 ans) ont venir à la lumière. Dans un autre témoignage de la nature diversifiée de cet intérêt continu pour la propriété intellectuelle musicale, Primary Wave, Reservoir et BMG (pas seulement les divisions d’édition des grands labels) ont conclu les accords énumérés.