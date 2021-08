Warner confirme que HBO Max fera sa première en Espagne à l’automne, nous serons l’un des premiers pays d’Europe | Divertissement

HBO Max est presque là. Nous n’avons toujours pas de date précise, mais nous savons déjà que ce sera dans moins de 3 mois…

Warner continue avec le secret lié à l’attendu Lancement de HBO Max en Europe. Au moins aujourd’hui, il a révélé des données importantes, de Priya Dogra, présidente de WarnerMedia Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie (sauf Chine) et Christina Sulebakk, PDG de HBO Max EMEA.

Lors d’un événement SeriesMania, les deux dirigeants ont confirmé que HBO Max sera présenté en première en Espagne et dans les pays nordiques cet automne. Le reste de l’Europe arrivera en 2022.

Par conséquent, notre pays sera l’un des premiers à lancer HBO Max sur le vieux continent, remplaçant la plate-forme actuelle de HBO Espagne. Dans cette vidéo, vous pouvez voir ce qu’il offre :

Comme pour HBO, l’Espagne sera un laboratoire de test pour HBO Max en Europe.

Cette plateforme appartient à WarnerMedia, et est née dans le but de concurrencer Netflix ou Disney +, fournir plus de contenu que le HBO actuel, plus axé sur la qualité des séries et des films que sur la quantité.

HBO Max est actuellement disponible aux États-Unis et dans 39 pays d’Amérique latine. Il a tout le contenu HBO, et ajoute également des séries et des films de Warner Bros., CNN New Line, TNT, DC Entertainment, Cartoon Network ou Looney Tunes parmi beaucoup d’autres.

Par ailleurs, Warner prévoit de sortir plus d’une dizaine de films en même temps en salles et sur HBO Max.

Le nouveau Chromecast 2020 comprend Google TV, un système qui nous permet d’avoir des applications dans l’appareil et qui se contrôle avec la télécommande, contrairement au Chromecast que nous avions jusqu’à présent. Il prend en charge la résolution 4K à 60 ips, est certifié HDR et Dolby Vision.

Aux États-Unis, cela coûte environ 15 $, bien qu’il ait un tarif moins cher de 10 $, en échange de voir de la publicité. En Espagne, il devrait coûter comme HBO, environ 10 ou 12 euros.

HBO Max a besoin d’un prix agressif, s’il veut concurrencer Netflix, Disney + et Amazon Prime Video.

L’Espagne est un marché attractif pour les plateformes de télévision, selon Business Insider, car ici les abonnements ne cessent de croître, et n’ont pas encore atteint leur maximum.

C’est un marché où une nouvelle plateforme comme HBO Max peut gagner des parts de marché sans avoir à les enlever aux autres, et à partir de là, commencer à se développer.

Mais pour que cela soit possible, Warner doit améliorer les limitations et l’accessibilité de l’application HBO actuelle.