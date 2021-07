Warner confirme qu’en 2022, il sortira également 10 films en même temps dans les salles et sur HBO Max | Divertissement

Au grand désespoir des salles de cinéma, il semble que les sociétés cinématographiques ne soient pas pressées de récupérer les vitrines du cinéma…

Il y a un peu plus d’un an, les grands studios de cinéma ont brisé une tradition séculaire en diffusez vos films en avant-première en même temps au cinéma et à la télévision (diffusion).

À l’époque, on disait qu’il s’agissait d’une solution d’urgence temporaire, le temps que la pandémie durait. Mais les plateformes de streaming sont devenues un business prioritaire pour eux, et tout indique qu’ils résisteront le plus possible à revenir à la vieille tradition des cinémas.

Warner a obtenu un succès notable au box-office cette année avec Godzilla contre Kong, qui a levé environ 500 millions de dollars, malgré les restrictions. Pourtant, il a confirmé que En 2022, il sortira au moins 10 films à la fois en salles et en streaming, via sa plateforme HBO Max.

Il suit en fait le plan qu’il a annoncé il y a quelques mois, mais ce qui se passerait en 2022 manquait.

Fin 2020, la mythique chaîne de cinéma américaine AMC était à court d’argent à cause des confinements, et blâmait indirectement Warner et HBO Max, qui peu avant avaient déclaré que toutes les premières de Warner en 2021, sortiraient en même temps dans HBO. Max.

Le réalisateur Christopher Nolan, qui travaille pour Warner et venait de sortir Tenet, s’est montré très critique à l’égard de cette décision : “Je me suis couché en pensant que je travaillais pour le meilleur studio de cinéma du monde, et je me suis réveillé en travaillant pour la pire plateforme de streaming” .

D’autres, comme James Gunn et Denis Villeneuve, ont également durement critiqué Warner.

Finalement Warner a fait marche arrière et a annoncé qu’il sortirait d’abord en salles… en 2023. Mais rien n’avait été dit sur 2022, jusqu’à présent.

Le chef de WarnerMedia, Jason Kilar, a déclaré lors d’une conférence pour les actionnaires que “le format cinéma est très important, mais la société est très satisfaite de la réponse que les consommateurs nous ont donnée de chez eux (streaming)”.

Lors de cette même conférence, il a également annoncé que Au moins 10 films Warner sortiront simultanément en salles et sur HBO Max en 2022. Par conséquent, il semble qu’ils n’aient pas l’intention de revenir aux fenêtres cinématographiques, au moins jusqu’en 2023.

Et tandis que nous n’avons toujours pas de nouvelles de HBO Max en Espagne. Warner a déclaré à plusieurs reprises qu’il arriverait “cette année”, mais pour le moment il n’y a pas de date précise.