Warner Music Afrique du Sud acquiert le label local Coleske

Warner Music Afrique du Sud a acquis Coleske, un label indépendant local de premier plan.

Dirigé par Arnold Coleske et ses partenaires commerciaux Brendon Hargroves et Paulo Azevedo, le label continuera en tant qu’entreprise autonome après l’acquisition.

Coleske est le plus grand label indépendant spécialisé dans le répertoire afrikaans, qui représente une part importante du marché musical sud-africain. Parmi les autres acteurs, citons Select Musiek, propriété de Sony Music Entertainment – ​​et Inhoud Huis, en partenariat avec Universal Music Group.

Warner Music Group a ouvert sa filiale sud-africaine en 2013 et s’est développé dans la région depuis. Warner a conclu un accord avec Chocolate City au Nigeria en 2019, suivi d’un partenariat avec Ziiki Media et d’un investissement dans Africori en 2020.

Coleske est spécialisé dans la musique pop afrikaans, l’une des 11 langues officielles d’Afrique du Sud. Le label compte une vaste liste de talents, dont Appel, Bobby van Jaarsveld, Demi Lee Moore, Dewald Wasserfal, Elvis Blue, Jay, Karlien Van Jaarsveld, Riaan Benade, Riana Nel et Ruhan du Toit.

De nombreux artistes de Coleske se produisent dans de la musique country en anglais, qui a de nombreux adeptes en Afrique du Sud. Le réseau mondial de Warner Music Group aidera ces artistes à collaborer avec des artistes d’autres marchés, y compris ceux de la liste de Warner Music Nashville.

Coleske a également une entreprise prospère, qui organise le concert annuel « Afrikaans is Froot » à Johannesburg. Il s’agit du plus grand concert de musique live afrikaans au monde, permettant aux artistes locaux et internationaux de Warner d’accéder à la plateforme.

Coleske a également développé l’émission télévisée à succès Die Kontrakt pour la télévision sud-africaine. Plusieurs de ses artistes siègent en tant que juges et le label est en pourparlers avec des diffuseurs pour créer The Contract, une version en anglais de l’émission. Warner Music prévoit d’étendre le format à d’autres marchés émergents en Afrique et au-delà.

« En tant qu’artiste moi-même, j’ai vu l’entreprise des deux côtés », déclare le fondateur du label Arnold Coleske. « Nous avons bâti une entreprise incroyable ici en Afrique du Sud, et je sais que ce partenariat avec Warner Music la fera passer au niveau supérieur. Nos artistes peuvent bénéficier de sa puissance de feu mondiale tout en bénéficiant du soutien de la boutique de l’équipe qu’ils connaissent et en laquelle ils ont confiance chez Coleske. »

Alfonso Perez-Soto, président, Marchés émergents, Warner Music Recorded Music, déclare : « Il s’agit d’un partenariat passionnant qui nous permettra d’accroître notre présence sur le marché de la musique sud-africain, tout en soutenant les incroyables artistes de Coleske dans le monde entier.

« Nous ne rattrapons pas seulement nos principaux concurrents, qui sont actifs dans ce genre depuis de nombreuses années, nous les rattrapons. Nous exploiterons également l’infrastructure live de Coleske au profit de toutes nos stars locales et mondiales en Afrique du Sud, élargissant considérablement notre proposition de valeur d’artiste sur le marché.