Warner Music Asia s’associe à ESports Players League

Warner Music Asia a conclu un partenariat avec l’ESports Players League.

L’accord permet à l’ESPL d’intégrer des chansons de Warner Music dans sa plate-forme et ses émissions. Cela contribuera à faire connaître les artistes de WMG, attirant l’attention des fans du monde entier. Il s’agit de la première entrée majeure dans l’espace de jeu pour Warner Music Asia.

La collaboration permettra également des partenariats de marque entre les partenaires ESPL, y compris les éditeurs de jeux vidéo, les développeurs et les marques.

«Nous sommes ravis de nous associer à ESPL. Il y a un énorme croisement d’audience à cheval entre le jeu et la musique, et la communauté de joueurs d’eSports de base d’ESPL, ainsi que leurs fans engagés, nous aideront à rapprocher les deux segments », déclare Darren Ho, SVP Music Entertainment and Partnerships pour Warner Music Asia. «L’écosystème de confiance d’ESPL nous permettra également de proposer une gamme d’expériences nouvelles, authentiques et sur mesure, avec les joueurs à l’avant-garde. Nous avons hâte que tout le monde les voie et les expérimente par eux-mêmes. »

«L’esport est le secteur à la croissance la plus rapide à l’ère du divertissement numérique. Warner Music a été actif dans le paysage en constante évolution du monde d’aujourd’hui et ce partenariat stratégique apportera une proposition de valeur aux acteurs et aux marques de notre réseau mondial qui, nous en sommes convaincus, élèvera l’eSport amateur à un autre niveau », déclare Michael Broda, PDG et co-fondateur de ESPL.

Ce partenariat étend la présence mondiale de Warner Music dans l’industrie du eSport. La division Europe centrale de la société a conclu un accord similaire avec le LEC depuis 2019. Warner Bros. Television a également développé deux séries télévisées scénarisées basées sur l’eSport pour CBS et NBC.

CBS a lancé un pilote pour une comédie basée sur la vie du fondateur d’Echo Fox, Rick Fox. Le pitch du spectacle est qu’une star du basket-ball pro récemment à la retraite tente de renouer avec son fils en achetant une franchise eSports. Dans le même temps, NBC développe une comédie eSport appelée «The Squad» avec l’acteur de Big Bang Theory Johnny Galecki.

Bien sûr, tous ces plans ont probablement été suspendus par la pandémie de COVID-19. La plupart des émissions télévisées ont interrompu la production tandis que le déploiement du vaccin se poursuit aux États-Unis. L’ESport est un sujet relativement spécialisé, mais il devient de plus en plus courant avec le temps.

Des accords comme celui-ci entre Warner Music Asia et ESPL contribuent à consolider sa popularité dans l’air du temps. De nombreux jeunes fans de musique citent les jeux vidéo comme un facteur d’influence principal pour trouver de la nouvelle musique – en particulier ceux qui regardent des streamers jouer à des jeux en ligne.