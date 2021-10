Warner Music conclut un accord avec la communauté pour une plate-forme de textos

Warner Music est en partenariat avec Community, une plate-forme de messagerie texte pour les communications directes avec les fans.

Il s’agit du premier accord de Community avec une grande société de musique. « Notre partenariat avec Warner Music ouvre des opportunités supplémentaires aux artistes de mener des conversations engageantes à grande échelle avec leurs fans. Les connexions élargies avec les fans se traduisent finalement par une augmentation des ventes, une plus grande consommation de contenu, une affinité plus profonde avec les artistes et des opportunités supplémentaires pour la liste et les marques de Warner Music », a déclaré David Ross, vice-président directeur de la croissance, des partenariats et des revenus chez Community.

Les artistes de Warner Music ont été les premiers à adopter Community. Ali Gatie envoie régulièrement des SMS à ses fans, leur envoie des messages d’anniversaire personnels et échange des selfies. Les Labelmates Junior Varsity renforcent également leur présence sur Community. Ils font des spectacles éphémères à New York et à Los Angeles avec des fans qui répondent en envoyant un SMS au numéro de communauté de Junior Varsity.

La communauté a été lancée en 2019 comme un moyen d’alimenter des relations directes et des conversations en tête-à-tête via la messagerie texte à grande échelle. La société a son siège à Santa Monica, en Californie. Il aide les stars de la culture pop, les organisateurs communautaires locaux, les propriétaires de petites entreprises, etc. La communauté crée des relations directes avec ses fans et ses clients.

Certains artistes de Warner Music auront le pouvoir d’envoyer personnellement des SMS aux fans via leur numéro de communauté à 10 chiffres.

Ces chiffres donneront aux fans un moyen de rester informés des sorties exclusives, des baisses, des ventes de billets, des opportunités de merch, et plus encore. Community affirme que ses taux d’ouverture moyens sont d’environ 95% dans les trois premières minutes suivant la réception d’un message texte. Il a également un taux de clics de 59% pour les liens partagés par texte.

Warner Music pense que la communication directe avec les fans aide à éliminer les interférences des algorithmes sociaux, les spams et autres distractions. « Le modèle de la communauté nous aide à réduire le bruit et nous offre un moyen authentique, personnel et unique d’atteindre les superfans », déclare Scott Cherkin, SVP Global Audience Strategy, WEA.

« La ligne directe aide nos artistes à mieux connaître leurs fans et leur ouvre des opportunités de se concentrer sur leurs priorités – qu’il s’agisse de produits dérivés, de billets de concert ou d’un nouveau single – sachant qu’ils ont un public engagé et enthousiaste à la réception. Certains artistes font déjà la promotion de leurs numéros lors de spectacles avec un très bon accueil et nous sommes ravis d’offrir à Community encore plus d’artistes dans la famille Warner Music.