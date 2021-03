Warner Music et Apple s’associent pour créer des listes de lecture d’orthophonie pour enfants

Warner Music et Apple unissent leurs forces pour créer des listes de lecture pour aider à l’orthophonie des enfants.

Ces «saylists» incluent des morceaux de Dua Lipa, Lizzo et Fatboy Slim. Ils sont conçus pour aider les enfants à améliorer leur orthophonie en aidant à la répétition de mots, de phrases et de syllabes difficiles. Chaque liste de paroles est centrée sur des sons de discours difficiles tels que «ch», «k» et «s».

«La raison pour laquelle nous avons créé ce projet était de créer un processus où la répétition que nous savons vitale est un peu plus engageante», déclare Zara Flynn, directrice générale de Rothco. «Nous avons pensé quelle meilleure façon de faire cela que de nous associer à la musique.»

«Grâce à nos recherches, nous avons découvert que de nombreux rappeurs et chanteurs ont tous eu des problèmes et des problèmes de troubles de la parole. Ils les ont surmontés grâce à la musique et aux paroles de leurs chansons. Flynn dit que la recherche a duré deux ans, avec une équipe dédiée aux troubles du son fournissant des commentaires.

Les chercheurs ont d’abord décidé de créer huit listes de lecture en utilisant un algorithme pour identifier les chansons – l’algorithme suggérait des chansons contenant certaines syllabes et certains sons. Le groupe a travaillé avec l’orthophoniste Anna Biavati-Smith sur le projet. L’équipe s’est associée à Warner Music pour accéder à certaines musiques et à Apple Music pour distribuer ces «listes de paroles».

Les listes de lecture sont des listes de lecture d’orthophonie destinées aux enfants conçues pour aider les enfants à surmonter les sons difficiles.

Apple Music a été choisi en partie en raison de son engagement à fournir des paroles en direct sur la plate-forme. Les chercheurs disent qu’il est important que les enfants lisent les morceaux qu’ils chantent pour les aider à naviguer dans les sons difficiles.

173 chansons ont été choisies par Warner Music pour s’intégrer dans ces huit listes de lecture. D’autres chansons seront ajoutées au fur et à mesure que l’équipe Rothco prendra en compte les commentaires des utilisateurs. Les listes de lecture sont disponibles pour tous les abonnés Apple Music.

Tony Harlow, directeur général de Warner Music UK, a déclaré que tout le monde chez Warner soutenait pleinement l’idée.

«Lorsque Warner Music Ireland et Rothco nous sont venus avec cette idée, tout le monde chez Warner Music l’a pleinement soutenue», déclare Harlow. «Nous croyons fermement au pouvoir de la musique et à sa capacité à changer la vie des gens pour le mieux. Aider les gens à s’exprimer est au cœur de ce que nous faisons, et nous espérons qu’en créant un outil thérapeutique aussi engageant et accessible que Saylists, nous pourrons aider tous ceux qui ont du mal à parler.

La musique peut contribuer grandement à aider les gens à surmonter les obstacles à la parole, comme en témoignent les chercheurs. C’est formidable de voir quelque chose comme ça sortir de l’industrie de la musique.