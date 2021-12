Warner Music Group achète 300 divertissements dans le cadre d’un accord de 400 millions de dollars

Crédit photo : 300 Divertissement

Fin octobre, des informations suggéraient que 300 Entertainment, fondatrice de Lyor Cohen, le label derrière Megan Thee Stallion et Young Thug, cherchait à vendre pour au moins 400 millions de dollars. Maintenant, Warner Music Group (WMG) a officiellement acheté l’entreprise vieille de neuf ans.

Le label Big Three a annoncé l’acquisition de 300 Entertainment – ​​qui a rapporté un prix approximatif du prix demandé de 400 millions de dollars, selon le Financial Times – dans un communiqué général qui a été envoyé par courrier électronique à Digital Music News.

Il convient de souligner ici que 300 a signé un accord de distribution avec Atlantic de WMG à son arrivée sur la scène en 2012, l’actuel directeur mondial de la musique de YouTube, Lyor Cohen, ayant été PDG de la major et président de la musique enregistrée entre 2004 et 2012.

Les autres co-fondateurs de 300 Entertainment – ​​Roger Gold, Todd Moscowitz et Kevin Liles – ont également occupé des postes de direction chez Warner Music Group et ses filiales, y compris un passage de plus de 17 ans pour Gold.

Mais Liles – qui était vice-président exécutif de Warner Music entre 2004 et 2009 et PDG de 300 depuis 2017 – devrait rejoindre l’équipe WMG, a également révélé la société cotée en bourse. En plus de continuer en tant que PDG de 300 Entertainment, l’homme de 53 ans commencera à superviser Elektra Music Group, composé de labels tels que Roadrunner Records et Fueled By Ramen.

Malgré cette responsabilité de surveillance supplémentaire pour Liles, WMG a clairement indiqué qu’Elektra « continuera d’être dirigée par les coprésidents Mike Easterlin et Gregg Nadel, qui relèveront de Liles ». De plus, 300 Entertainment devrait « conserver son identité indépendante », « l’intégralité de son équipe » occupant toujours un siège à New York distinct de celui de Warner Music, également basé dans la Big Apple.

Pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, l’action Warner Music Group (NASDAQ : WMG) s’est séparée de 2,64 % de sa valeur, pour un prix par action de 40,89 $. Le chiffre reflète une augmentation à deux chiffres au cours de l’année dernière et des six derniers mois, mais une baisse de près de neuf pour cent depuis la mi-novembre.

Plus généralement, l’achat représente le dernier d’une longue série de pièces massives des trois grands labels de disques en 2021. Au milieu de la croissance continue des revenus (induite par le streaming) pour Warner, Sony et Universal, les entités ont perdu un total cumulé de milliards. sur Zhara Music, Som Livre (250 millions de dollars), 12Tone Music, Coleske, AWAL (un accord de 430 millions de dollars qui fait l’objet d’un examen réglementaire au Royaume-Uni), Rotana Music (apparemment 250 millions de dollars) et une participation dans NetEase (100 millions de dollars).

Bien sûr, ces investissements et rachats n’incluent pas les milliards supplémentaires que les majors ont dépensés pour les catalogues de Paul Simon, Bruce Springsteen, David Guetta, Madonna, Bob Dylan et d’autres au cours de la dernière année.