Warner Music Group acquiert les actifs de Doug Morris’ 12Tone Music

Warner Music Group (WMG) et 12Tone Music « ont conclu un arrangement » qui verra le label Big Three « acquérir les actifs » du label indépendant de trois ans.

Warner Music Group et 12Tone Music ont annoncé la transaction ce matin, via un communiqué officiel qui a été partagé avec Digital Music News. L’ancien directeur de Sony Music et d’Universal Music, Doug Morris, a créé 12Tone en 2018, et le label avait “plus récemment” signé un accord de distribution avec l’ADA de WMG, note le texte.

De plus, des créateurs comme Anderson .Paak (qui s’est associé à Bruno Mars sous le nom de Silk Sonic, le premier album du duo devant arriver plus tard cette année), DJ Illenium et Joelle James « appellent 12Tone chez eux », selon le site Web de la société. Dolly Parton a publié A Holly Dolly Christmas via 12Tone, et du côté de la propriété intellectuelle, l’entité s’intéresse à des œuvres telles que Look Up Child de Lauren Daigle.

Bien que les détails financiers de la vente n’aient pas été divulgués dans le communiqué, l’accord « devrait être conclu vers la fin juillet », et Doug Morris, 82 ans, « continuera d’être activement engagé au quotidien. activités de la journée.

Adressant l’accord dans un communiqué, l’ancien PDG de Warner Music US, Doug Morris, a déclaré: «Après avoir dirigé les trois grandes sociétés musicales, j’ai adoré revenir à mes racines indépendantes en lançant 12Tone. Je tiens à remercier Steve Bartels et l’équipe 12Tone pour avoir joué un rôle si important dans l’image.

« Cette course de trois ans a été très amusante. J’ai hâte de rester pleinement engagé avec l’équipe WMG, qui sont des professionnels exceptionnels. Un merci spécial à Max [Lousada, WMG’s CEO of recorded music] – Je sais que la musique ne pourrait pas être entre de meilleures mains.

L’achat représente le dernier d’une récente série de mouvements très médiatisés de Warner Music, qui a vu ses revenus de musique enregistrée bondir de 17% en glissement annuel au cours des trois premiers mois de 2021, pour atteindre 1,059 milliard de dollars. Du côté des investissements, la filiale d’Access Industries a soutenu le marché des mods de jeux Overwolf, Roblox (dans le cadre d’une augmentation de 520 millions de dollars avant l’introduction en bourse), Rotana Music et la plateforme de concerts virtuels Wave au cours des sept premiers mois de 2021.

En ce qui concerne les achats et les partenariats, la société a acquis fin mars Zhara Music, basée à Moscou, et a créé Atlantic Records Russia du jour au lendemain. (Atlantic Records s’est associé au label indépendant vnclm_ la semaine dernière.) Suite à l’annonce d’un accord de licence pluriannuel avec Tencent Music le même mois, avril a apporté avec lui un « accord de développement de podcasts innovant » entre WMG et Spotify ainsi que la formation d’un Label de danse pan-asiatique, Whet Records. Enfin, en juin, Warner Music a déposé 100 millions de dollars sur le catalogue enregistré du DJ français David Guetta.

Au moment de la publication de cet article, les actions de Warner Music Group étaient en hausse de près de 3,5 % par rapport à la clôture d’hier, pour une valeur par action de 36,53 $. Bien que le chiffre marque une légère baisse par rapport à la valeur de WMG au début de 2021, il reflète également une augmentation d’environ 6,5% au cours du mois dernier et une augmentation de 22% depuis l’introduction en bourse de la société en juin 2020.