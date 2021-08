Warner Music Group annonce une croissance à deux chiffres de ses bénéfices au troisième trimestre de l’exercice 2021

Warner Music Group (WMG) a enregistré une autre amélioration à deux chiffres des revenus de la musique enregistrée au cours du troisième trimestre de l’exercice 2021, contribuant à une augmentation de 33% en glissement annuel des bénéfices globaux.

Warner Music Group (NASDAQ : WMG), dont le siège est à New York, a révélé ces spécificités de performance et d’autres dans sa nouvelle ventilation des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2021, couvrant les trois mois se terminant le 30 juin. Comme mentionné, les revenus ont augmenté de 33% par rapport à la même période en 2020, à 1,34 milliard de dollars, en raison des augmentations induites par le streaming à la fois enregistrées et, dans une moindre mesure, de la publication.

En ce qui concerne la musique enregistrée, le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2021 s’est élevé à 1,152 milliard de dollars, contre 861 millions de dollars au cours de la période correspondante en 2020 et 1,059 milliard de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2021. Les revenus d’édition de Warner Chappell, pour leur part, ont totalisé 189 millions de dollars en avril, mai et juin. de cette année – un gain de 27% en glissement annuel, mais une légère baisse par rapport aux 192 millions de dollars du trimestre précédent.

Sur une base sectorielle, la musique enregistrée a bénéficié d’un bond de 185 millions de dollars en glissement annuel des revenus numériques, à 815 millions de dollars, tandis que les revenus physiques, rebondissant par rapport aux 51 millions de dollars du troisième trimestre de l’exercice 2020, touchés par la pandémie, ont atteint 130 millions de dollars. De même, l’EBITDA a augmenté d’environ 50 % en glissement annuel, passant de 189 millions de dollars à 282 millions de dollars.

Expliquant les améliorations, les hauts responsables de l’entreprise ont souligné la “croissance accélérée des revenus des plateformes de streaming émergentes telles que Facebook, TikTok et Peloton” ainsi que “une demande croissante de produits en vinyle”, dans le cadre d’une reprise plus large de l’industrie de la musique après la pandémie.

Malgré cette reprise, cependant, les bénéfices des performances de l’édition musicale sont restés stables par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2020, totalisant à nouveau 27 millions de dollars.

Fait intéressant, ce dernier chiffre représente également une baisse de 8 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2021. Les revenus attribuables à la mécanique ont légèrement augmenté par rapport à 2020, à 13 millions de dollars, tandis que les revenus d’édition provenant de la synchronisation ont atteint 34 millions de dollars (contre 22 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2020 et 38 dollars). millions au deuxième trimestre de l’exercice 2021). Malgré ces baisses de QoQ, une augmentation des revenus de l’édition numérique (à 113 millions de dollars, contre 90 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2020 et 104 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2021) a rendu possible le gain en glissement annuel.

La croissance des revenus de Warner Music Group montrant peu de signes de ralentissement – ​​les trois autres grandes maisons de disques ont fait état de leurs propres augmentations de revenus à deux chiffres – les dirigeants ont fait plus que quelques mouvements de haut niveau jusqu’à ce point en 2021.

Certes, la filiale d’Access Industries au troisième trimestre de l’exercice 2021 a investi dans la plate-forme de concerts virtuels Wave et a acquis le catalogue enregistré du DJ français David Guetta, dans ce qui aurait été une transaction de 100 millions de dollars. Et au cours du premier mois du quatrième trimestre de l’exercice, la société a acquis les actifs de Doug Morris’s 12Tone Music et, via sa division Warner Music Vietnam, a signé un accord de partenariat axé sur la distribution avec Yin Yang Media.

Au moment de la rédaction de cet article, l’action Warner Music Group (WMG sur NASDAQ, encore une fois) était en hausse d’environ 1% par rapport à la clôture d’hier, pour un prix par action de 37,29 $. Le chiffre reflète un gain d’environ 25 % par rapport à la valeur de WMG lorsque la société est revenue en bourse en juin 2020.