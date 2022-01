Warner Music Group annonce une vente d’actions de 351,06 millions de dollars — avec Morgan Stanley Underwriting

Crédit photo : Unsplash

Access Industries, la société mère de Warner Music Group (NASDAQ : WMG), a annoncé son intention de vendre pour 351,06 millions de dollars d’actions du label Big Three.

Warner Music Group (WMG) a dévoilé la vente d’actions de plusieurs millions de dollars dans un récent communiqué, soulignant d’emblée que le label basé à New York lui-même « ne vend aucune action ordinaire dans l’offre et ne recevra aucun des procède.

Au lieu de cela, les « affiliés » des industries d’accès susmentionnées de Len Blavatnik encaissent les 8 562 500 actions en question, au prix de 41 $ pièce. (La BBC a nommé Blavatnik, 64 ans, la personne la plus riche du Royaume-Uni en 2021, avec une fortune de 23 milliards de livres sterling / 31,17 milliards de dollars.) Morgan Stanley – qui a acheté plus de 100 millions de dollars d’actions de Warner Music en septembre 2021 – agit en tant que souscripteur de l’offre, avec une date de clôture prévue demain, le 6 janvier.

L’action de Warner Music Group valait 41,27 $ par action à la fermeture du marché hier, et une petite baisse après les heures normales a ensuite amené WMG à 41 $ pour lancer la négociation aujourd’hui. Le chiffre reflète une baisse de plus de cinq pour cent depuis la fin de décembre, mais un bond d’environ 37 pour cent depuis que la major est revenue sur le marché public à l’été 2020.

En plus du lancement d’une offre de notes senior de 535 millions de dollars, Warner Music a révélé à la mi-novembre avoir réalisé une augmentation de 22% de ses revenus en glissement annuel au cours du quatrième trimestre de son exercice, couvrant les trois mois se terminant le 30 septembre. Cette hausse a englobé des gains à la fois du côté de l’édition et du côté enregistré.

Il convient également de souligner qu’un certain nombre d’analystes ont amélioré leurs cotes boursières de Warner Music Group au cours des dernières semaines et des derniers mois. À la suite des mises à niveau du Credit Suisse fin novembre (pour « surperformer », avec un prix cible de 50 $) et de Citigroup (« neutre », prix cible de 49 $), par exemple, Tigress Financial a clôturé 2021 en fixant un prix cible WMG de 52 $.

Et Jefferies Financial Group a amélioré cette semaine sa cote WMG pour « acheter », avec un prix cible de 50 $. Il convient de mentionner, cependant, que Zacks Investment Research a dégradé WMG pour « vendre » le mois dernier, Bank of America ayant dégradé le titre pour « sous-performer » et réduit son prix cible de 53 $ à 42 $.

Comme les autres grands labels, Warner Music Group n’a pas hésité à abandonner des sommes substantielles sur des acquisitions ces derniers temps, dépensant 400 millions de dollars pour 300 Entertainment, fondé par Lyor Cohen, un total de 450 millions de dollars pour les catalogues enregistrés et publiés de David Bowie. , et des centaines de millions de dollars de plus sur les catalogues enregistrés de Madonna et David Guetta.