Warner Music Group conclut un partenariat avec Twitch pour les chaînes d’artistes et plus

Logos Twitch et WMG

Twitch et Warner Music Group ont conclu un partenariat pour les chaînes d’artistes et plus.

Le partenariat verra les deux sociétés lancer des chaînes d’artistes d’enregistrement et créer un espace musical autonome “avec une programmation musicale premium centrée”.

Il s’agit du premier partenariat de Twitch avec une grande maison de disques, apportant de nouvelles façons d’interagir avec le contenu lié à la musique. En tant que joueur, il n’est pas trop surprenant de voir que WMG est le premier label à intégrer cela depuis que le conglomérat Warner a une branche de jeu. (Batman : Arkham Asylum, série L’Ombre du Mordor)

“Il est clair que Twitch est un espace indispensable pour que tous les types de créateurs puissent se connecter avec leurs communautés de fans”, déclare Oana Ruxandra, Chief Digital Officer et EVP, Business Development chez Warner Music Group.

«Notre partenariat crée une rampe d’accès pour les artistes à entrer sur le service avec le soutien solide de Twitch, ouvrant une toute nouvelle source de revenus supplémentaires. Entre les chaînes spécifiques aux artistes et les émissions premium que nous prévoyons de lancer, les mélomanes auront une nouvelle vision rafraîchissante du monde de la musique et de la vie de leurs artistes préférés », poursuit Ruxandra.

Le partenariat avec l’activité de musique enregistrée de Warner Music Group verra le lancement de chaînes d’artistes WMG sur Twitch.

Cela inclut des chaînes pour Bella Poarch et Saweetie, ainsi que la chanteuse d’Atlantic Records Sueco. Twitch a un modèle unique axé sur les créateurs, offrant aux artistes des opportunités de revenus supplémentaires et un accès à la myriade d’outils d’engagement des fans de Twitch. De plus, l’audience centrée sur les jeux de Twitch est bien habituée à soutenir leurs créateurs préférés avec sa monnaie virtuelle, les « bits ».

WMG a déclaré que son espace sur Twitch offrira “une programmation originale produite par des professionnels et organisée par la principale société de médias numériques IMGN”. WMG a acquis IMGN l’année dernière pour aider à cultiver l’interactivité sociale et la découverte musicale parmi les chefs de musique de nouvelle génération. Certains des programmes prévus dans le cadre de ce partenariat comprennent :

La goutte – Un lieu de rencontre où les hôtes et le public discutent des dernières nouvelles du monde de la musique avec des invités spéciaux et des performances.Lancer de style libre – Les rappeurs de Twitch doivent impressionner le panel avec leurs compétences, tout en jouant aux jeux les plus populaires. Ils devront se concentrer durement car le public choisit leurs sujets et a son mot à dire sur qui gagne.Celui – Chaque artiste a « le seul » – la combinaison d’un autre artiste et d’une chanson qui les a inspirés à faire partie du monde de la musique. Les artistes invités interpréteront ces chansons et répondront aux questions du public, ainsi que rencontreront des musiciens Twitch prometteurs qu’ils ont inspirés à leur tour.

Alors félicitations à Twitch et Warner pour le lancement de MTV 2.0 pour la génération Z. Qui est le nouveau Carson Daly ?