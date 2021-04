Warner Music Group décide de rejeter la revendication de propriété des droits d’auteur de Dwight Yoakam

Warner Music Group demande à un juge de rejeter le litige sur la propriété des droits d’auteur de Dwight Yoakam.

Le procès de Yoakam contre WMG vise à récupérer les droits de son premier album. Cependant, WMG dit que le chanteur ne détient pas les droits sur deux des chansons de l’album et que ses autres revendications sont “ sans fondement ”.

Guitars, Cadillacs, Etc., Etc., est le premier album de Yoakam en 1986 et a dominé les charts country du Billboard. Le single «Honky Tonk Man» en est largement responsable, puisque Johnny Horton l’a popularisé. Yoakam ne détient pas les droits d’auteur de cette chanson ou de la piste «Miner’s Prayer» – qui, selon WMG, invalide le procès.

Dwight Yoakam a déposé le procès contre Warner Music Group le 9 février. Dans le procès, Yoakam prétend qu’il a fait plusieurs demandes pour récupérer ses droits de propriété sur les chansons de son premier album. Il allègue que ces demandes ont été refusées ou ignorées par Warner Music Group, Warner Records et Rhino Entertainment.

L’équipe juridique de Yoakam soutient que son droit fondamental de récupérer ses droits d’auteur est accordé par la loi sur le droit d’auteur de 1976. Ils soutiennent que Warner fait obstruction à ces droits et a «déjà fait des millions de dollars sur les œuvres de M. Yoakam».

Rhino Entertainment a retiré l’album des services de streaming le 31 janvier. Cependant, «Honky Tonk Man» est toujours disponible en streaming dans le cadre de la bande originale du documentaire Country Music de Ken Burns. M. Yoakam insiste sur le fait que c’est sans sa permission.

Yoakam dit que l’album est toujours disponible via Napster et que le premier single de l’album, «Guitars, Cadillacs», est toujours sur la chaîne YouTube officielle de Warner Music sans sa permission ou les licences requises. Le 29 mars, Dwight Yoakam a déposé une plainte modifiée demandant la résiliation d’autres chansons.

«Honky Tonk Man» (1986) «Little Sister» (1987) «Just Lookin ‘For a Hit» (1989) «Takes a Lot to Rock You» (1991) «Heart That You Own» (1992) «Mille milles de Nowhere »(1993)« Ain’t That Lonely Yet »(1993)« Pieces of Time »(1994)« Gone »(1995)« Dwight Live »(1995) Warner Music Group soutient que les demandes de résiliation du droit d’auteur de Dwight Yoakam sont à la fois prématuré et en retard.

C’est parce que les droits d’auteur pour ces chansons ne viennent à échéance que vers 2030. La Loi sur le droit d’auteur permet aux auteurs de résilier leur octroi de droits d’auteur pendant une fenêtre de cinq ans commençant cinq ans à compter de la fin de 35 ans à compter de la date de la concession. Warner estime que l’une des demandes de Yoakam est arrivée trop tard – à peine cinq jours trop tard.

L’avocat de Warner soutient que l’article 203 permet aux titulaires de droits d’auteur de recouvrer leurs droits après une période légale. Ils soutiennent que Yoakam devait signifier son préavis deux ans avant cette date, «au plus tard le 31 janvier 2019. Les notifications de Yoakam ont été reçues le 5 février 2019. Warner Music dit que« l’erreur »de l’équipe de Yoakam« ne peut pas annuler le timing exigences adoptées par le Congrès. »

Warner Music Group demande maintenant au tribunal de rejeter toutes les demandes. Une audience est prévue pour le 10 mai pour la demande de Warner.