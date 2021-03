Warner Music Group finalise son rachat et crée Atlantic Records Russie

Warner Music Group a acquis Zhara Music et renommé le label indépendant basé à Moscou Atlantic Records Russia.

Warner Music Group a dévoilé le rachat dans une version officielle ce matin, et Zhara Music a annoncé l’accord ainsi que le changement de marque dans une brève vidéo YouTube. (Ce dernier compte a déjà été renommé «Atlantic Records Russia».) Selon la sortie de WMG, Zhara, moins de trois ans, «est devenu un acteur extrêmement important dans l’industrie musicale russe en pleine croissance», avec des actes signés, notamment EMIN, HammAli & Navai, Zomb / Зомб et Morgenshtern, pour n’en nommer que quelques-uns.

De plus, ces créateurs et d’autres de Zhara Music «sont déjà populaires sur des marchés tels que la Chine et le Moyen-Orient», indique le texte, et Atlantic Records Russia sera dirigé par le co-fondateur de Zhara, Bahh Tee. EMIN, un autre co-fondateur de Zhara, «se concentrera désormais sur ses propres projets commerciaux» – tout en restant dans la liste des artistes de la Russie atlantique.

Les parties impliquées n’ont pas précisé publiquement les conditions financières de l’accord, mais le communiqué note qu’Atlantic Records Russia aura un «bureau autonome», indépendant de celui qu’occupe Warner Music Russia. Néanmoins, le directeur général de WMG Russie, Alexander Blinov, «assurera le leadership stratégique d’Atlantic Records Russia», et l’équipe de WMG Russie est prête à gérer toutes les «fonctions de back-office, telles que le soutien juridique et financier, l’enregistrement du catalogue et la distribution de contenu».

Abordant le rachat et la création d’Atlantic Records Russia dans un communiqué, Bahh Tee a déclaré: «EMIN et moi avons fait un voyage incroyable depuis que nous avons fondé Zhara il y a moins de trois ans. Nous savions que les fans adoraient notre musique et avaient soif de nouvelles découvertes, mais même nous avons été surpris par la rapidité avec laquelle les choses ont décollé!

«Faire partie de la famille Warner Music nous aidera à faire passer notre soutien à nos artistes au niveau supérieur, ici et à l’étranger. C’est un jour marquant pour moi et mes collègues – nous avons vraiment atteint la majorité. »

Alexander Blinov a notamment déclaré: «Je suis ravi que Bahh Tee ait accepté de lancer Atlantic Records en Russie – reliant la marque de renommée mondiale à une toute nouvelle génération d’artistes de toute la Russie et d’ailleurs. Ça va être une course folle!

En juillet dernier, Spotify s’est étendu à la Russie et à 12 autres pays européens, et le service de streaming basé à Stockholm a déclaré dans son rapport sur les résultats du T3 2020 que le pays de plus de 144 millions d’habitants avait «été notre nouveau lancement sur le marché le plus réussi à ce jour et représentait le plus grand partie de la surperformance des abonnés pour le trimestre. »

De plus, la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a révélé hier dans son Global Music Report que l’industrie européenne de la musique avait augmenté de 3,5% en 2020, contre 9,5% de croissance pour l’Asie (qui aurait généré une croissance étonnante de 29,9% en glissement annuel). sinon pour l’expansion relativement modeste du Japon, deuxième marché de la musique au monde).