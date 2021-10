Warner Music Group lance le label hip-hop asiatique Asiatic Records

Warner Music Group (NASDAQ : WMG) a officiellement lancé Asiatic Records, « un nouveau label asiatique dédié au soutien des meilleurs talents hip-hop et rap de toute la région ».

Le label Big Three a annoncé aujourd’hui les débuts d’Asiatic Records, via une sortie officielle. Selon ce message concis, la nouvelle division cherchera à « offrir aux meilleurs artistes hip-hop d’Asie le soutien dont ils ont besoin pour développer leur carrière », en plus « d’élever le genre dans la région et de présenter ses stars à un public mondial ».

De plus, « alors que Warner Music a lancé des labels hip-hop spécifiques à un pays dans le passé », indique le communiqué de la société, « ce nouveau label est la première empreinte de Warner Music avec la mission explicite de créer de véritables superstars inter-asiatiques et mondiales. dans le genre. Bien que le label cherchera à signer et à promouvoir des actes « indépendamment du sexe », les dirigeants ont également l’intention de « s’appuyer fortement sur le soutien aux artistes féminines de la région ».

Les responsables de WMG pensent qu' »il y a une sous-représentation dans la musique enregistrée de l’incroyable talent féminin d’Asie travaillant dans le genre », poursuit le texte, et Ramengvrl, né à Jakarta, est le premier artiste d’Asiatic Records.

Le créateur de « I Am Me », âgé de 29 ans, Ramengvrl compte au nord de 195 000 auditeurs mensuels sur Spotify et a sorti deux nouveaux singles – « I’m Ugly » et « Ain’t No MF Like Me » – via Asiatic.

S’adressant aux débuts d’Asiatic Records et à la signature de Ramengvrl dans un communiqué, le vice-président A&R de WMG pour l’Asie, David Stouck, a déclaré en partie : unique en son genre. Elle a pris d’assaut le marché indonésien ; nous avons maintenant l’opportunité de montrer au monde à quel point elle est un talent vraiment unique.

«Et elle n’est qu’un exemple des artistes multilingues de pointe qui font leur apparition dans la région. Nous voyons vraiment une opportunité chez Asiatic d’amplifier les talents de premier plan de toute l’Asie et de fournir une rampe de lancement pour leur succès mondial », a-t-il conclu.

Asiatic Records arrive environ six mois après que Warner Music Group a lancé le label de danse pan-asiatique Whet Records, tandis qu’en juillet, Warner Music Vietnam et ADA Asia ont signé un accord de partenariat avec la société de musique et de divertissement basée à Saigon, Yin Yang Media.

De plus, WMG – qui a approché son cours de bourse record de 48,90 $ pendant les heures de négociation d’aujourd’hui – a finalisé un accord de licence pluriannuel avec Tencent Music et a créé Atlantic Records Russia au premier trimestre 2021.

En ce qui concerne les pièces remarquables du label appartenant à Access Industries sur les marchés émergents en dehors de l’Asie, les plus hauts responsables ont été le fer de lance d’un investissement de 200 millions de dollars dans Rotana Music de l’homme d’affaires saoudien Al-Waleed bin Talal en février. Et Warner Music South Africa a acquis le mois dernier Coleske, « le plus grand label indépendant spécialisé dans le répertoire afrikaans ».