Warner Music Group lance le label hip-hop Atlantic Records Benelux

En mars, Warner Music Group a acquis la société moscovite Zhara Music et rebaptisé la division Atlantic Records Russia. Aujourd’hui, le label Big Three, qui a connu une hausse de plus de 75 % du cours de ses actions depuis début novembre 2020, a officiellement lancé Atlantic Records Benelux.

Les dirigeants de Warner Music Group ont annoncé aujourd’hui le lancement d’Atlantic Records Benelux via une sortie officielle. Le nouveau label s’efforcera de « découvrir et promouvoir les meilleurs artistes hip-hop nationaux émergents du Benelux », c’est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas (où Universal Music est arrivé en bourse en septembre) et le Luxembourg.

Un total d’environ 30 millions de personnes vivent dans les pays européens, et le communiqué de Warner Music note que « le rap et le hip-hop étaient le deuxième genre le plus écouté après la pop, couvrant plus d’un cinquième de toutes les pistes nationales à travers le Benelux » l’année dernière. De même, la moitié des artistes Spotify les plus diffusés aux Pays-Bas à partir de 2020 créent de la musique hip-hop, selon WMG, qui a lancé à la fin du mois dernier un label hip-hop basé en Asie appelé Asiatic Records.

En ce qui concerne le personnel, Atlantic Records Benelux a recruté Sander Stijnen pour diriger A&R tout en restant responsable de l’A&R et du développement commercial d’ADA Benelux, Ixia Verdooren commençant en tant que responsable du marketing national et continuant également à occuper un poste de direction chez WMG Benelux. Tous deux rapporteront au président de longue date de Warner Music Benelux, Martin Jessurun.

Du côté des artistes, Atlantic Records Benelux a signé DJ DYLVN, un artiste néerlandais qui a sorti aujourd’hui « FASHIONOVA » et devrait sortir d’autres « nouveaux singles dans les prochains mois ». (Une recherche rapide sur YouTube pour le dernier morceau de DJ DYLVN renvoie des résultats pour toutes sortes d’œuvres portant le même titre, ce qui témoigne du grand nombre de chansons qui deviennent disponibles quotidiennement pour les fans. Le nom est également partagé par un détaillant de mode qui a fait la une des journaux l’année dernière pour une bataille juridique impliquant Tekashi 6ix9ine.)

S’adressant au lancement d’Atlantic Records Benelux dans un communiqué, la responsable du marketing national, Ixia Verdooren, a déclaré : « Je me sens honorée de faire partie de cette nouvelle aventure avec Sander et le reste de l’équipe, qui ont travaillé incroyablement dur pour que tout soit prêt pour le lancement. . Nous voulons construire une famille d’artistes locaux diversifiés qu’il est impossible d’ignorer et offrir un réel impact culturel, repoussant les limites du répertoire local.

L’action Warner Music Group (NASDAQ : WMG) a chuté à 48,13 $ par action ce jour-là. Mais le chiffre marque toujours une hausse de plus de 30% depuis le début de 2021, et Universal Music Group a enregistré aujourd’hui une autre valeur record en fin de journée.