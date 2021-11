Warner Music Group lance une offre de billets de premier rang de 535 millions de dollars

WMG Acquisition Corp. de Warner Music Group a officiellement lancé une offre de billets garantis de premier rang de 535 millions de dollars, avec l’intention d’utiliser le capital pour acheter « certains actifs musicaux et liés à la musique ».

La maison de disques basée à New York – qui a discrètement acquis Zhara Music de Moscou, les actifs de 12Tone Music et une participation de 200 millions de dollars dans Rotana Music en 2021 – a dévoilé ce matin l’offre de billets de plus d’un demi-milliard de dollars. Et la manne correspondante, si elle n’est pas utilisée pour financer des rachats, couvrira plutôt les « objectifs généraux de l’entreprise », ont indiqué les supérieurs. (Warner a également signé des accords de propriété intellectuelle de plusieurs millions de dollars avec Madonna, David Guetta et la succession de David Bowie au cours des 11 premiers mois environ de 2021.)

De plus, Warner Music, ayant déployé 535 millions de dollars de notes senior en juin 2020 et 550 millions de dollars supplémentaires en août de la même année, « pourra également utiliser le produit net » de cette dernière augmentation « pour racheter tout ou une partie des » notes de premier rang » à tout moment en une ou plusieurs fois au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le 20 décembre 2021. «

WMG devra notifier une telle décision « au moins cinq jours ouvrables » à l’avance et payer un « prix de rachat optionnel spécial égal au prix d’émission » des billets plus un pour cent du principal (en plus des intérêts courus). En divulguant les augmentations antérieures, Warner Music Group a détaillé la date de maturation et les taux d’intérêt dans un communiqué de suivi, mais ce document supplémentaire n’a pas encore été mis en ligne sur le site Web de la société.

Par ailleurs, Warner Music a également annoncé aujourd’hui le lancement de WMX, « une division de services de nouvelle génération qui connectera les artistes aux fans et amplifiera les marques de manière créative, immersive et engageante », selon les dirigeants.

La nouvelle unité commerciale comprend «un réseau de services commerciaux et de marketing WEA rebaptisé» ainsi que «la branche médias et contenu créatif de la société», arrivant un jour après qu’Universal Music ait publiquement reconnu son intention d’acheter et de développer des marques d’artistes.

WMG a également souligné que WMX sera le fer de lance des « campagnes cross-canal créatives », apparemment en mettant l’accent sur le contenu numérique et les plateformes comme Uproxx, Songkick et HipHopDX, ce dernier ayant été ajouté au portefeuille de Warner Music en septembre 2020.

S’adressant aux débuts de WMX dans un communiqué, le PDG de WMG de la musique enregistrée, Max Lousada, a déclaré en partie : « Il existe un univers en constante expansion d’opportunités pour les talents de créer des bases de fans dévouées et d’étendre leurs marques. Dans cette économie de l’attention en évolution rapide, WMX est conçu pour fournir à nos artistes et labels une gamme complète et dynamique de services, couvrant tout, du streaming au merch en passant par le contenu de marque et au-delà.

Au moment de la publication, l’action Warner Music Group (NASDAQ : WMG) s’échangeait à 44 $ par action, soit une légère hausse par rapport à la clôture d’hier, mais près de 20 % depuis le début de 2021.