Warner Music Group mène un tour d’investissement de 52,5 millions de dollars dans Overwolf

Warner Music Group mène une ronde de financement de la série C pour 52,5 millions de dollars pour Overwolf, un marché de mod de jeu.

Overwolf a été fondé en 2010 en tant que l’une des premières superpositions d’applications en jeu pour les joueurs. Il est maintenant devenu une plate-forme tierce permettant aux développeurs de créer des applications que les joueurs peuvent utiliser tout en jouant à des jeux. Overwolf est présenté comme un framework ouvert permettant aux développeurs tiers de développer des mods pour les jeux.

En 2020, Overqolf a acquis CurseForge de Twitch. CurseForge est maintenant combiné avec Overwolf, fournissant une plate-forme de 30 000 créateurs et 90 000 mods. Il y a plus de 18 millions d’utilisateurs actifs par mois sur la plate-forme. «Avec l’aide d’Overwolf, de nombreux créateurs ont enfin pu tirer un revenu de leurs créations», a déclaré le PDG d’Overwolf à Digital Music News.

«Bien que nous ayons encore un long chemin à parcourir sur le front du modding, je suis fier de dire qu’en 2020, nous avons versé 10 millions de dollars aux créateurs du jeu. Les meilleurs créateurs rapportent plus de 100 000 $ par mois sur la plateforme », déclare Uri Marchand, PDG et cofondateur d’Overwolf.

Overwolf a levé 52,5 millions de dollars en financement de série C, dirigé par plusieurs grands investisseurs. Griffin Gaming Partners et Insight Partners ont codirigé le cycle de financement avec la participation d’autres personnes. Warner Music Group, Ubisoft, Meg Whitman, Kevin Chou et d’autres faisaient partie du cycle de financement.

Overwolf dit avoir connu une croissance de 300% chaque année au cours des deux dernières années. C’est parce que le marché croissant du contenu mod pour les jeux a considérablement augmenté. «Plus un jeu a de contenu et de personnalisation, plus il est probable qu’un joueur continuera à en profiter et prolongera ainsi la longévité du jeu et générera plus de valeur pour les développeurs et éditeurs de jeux à long terme», déclare Overwolf.

La plate-forme présente CurseForge Core, une plate-forme de service de contenu généré par l’utilisateur pour les développeurs de jeux. Il fournit un SDK pour les développeurs de jeux qui s’intègre à plusieurs jeux populaires. Il fonctionne également comme une passerelle permettant aux utilisateurs d’installer des mods dans le jeu et de les maintenir à jour. Les auteurs de mod obtiennent 70% des revenus générés par l’application, tandis qu’Overwolf en conserve 30%.

Les créateurs de mods pour des jeux comme World of Warcraft, League of Legends et DOTA 2 peuvent désormais être payés pour leur travail. Les mods populaires dans ces jeux sont souvent essentiels à l’expérience de jeu des joueurs plus expérimentés qui jouent à des rangs plus élevés. Ces mods peuvent afficher des informations qui pourraient autrement être indisponibles pour les joueurs « vanilla » (les joueurs qui jouent sans mods installés).