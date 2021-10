Warner Music, HipHopDX Face Photog Poursuite sur l’image de Tupac

Un photographe nommé Danny Clinch poursuit officiellement Warner Music Group et HipHopDX pour avoir prétendument enfreint une image de Tupac Shakur.

Toms River, dans le New Jersey, Danny Clinch et son équipe juridique ont récemment déposé une plainte concise à un tribunal fédéral de New York, et l’action de huit pages prétend d’emblée que le plaignant « est un photographe de renom qui a créé un œuvre remarquable représentant des images fascinantes et intimes.

« L’une des célèbres photographies de Clinch » montre le rappeur né à New York posant torse nu devant une toile de fond d’allure professionnelle, les mains derrière le dos. (Clinch a déclaré sur Instagram il y a cinq semaines qu’il avait pris la photo « en 1993 pour Rolling Stone Magazine », mais la publication n’est pas répertoriée comme plaignant dans le procès.) Et il va sans dire que compte tenu de la confrontation actuelle devant le tribunal, Clinch affirme qu’il n’a pas accordé à HipHopDX ou au propriétaire de la plate-forme d’information hip-hop, Warner Music, la permission d’utiliser l’image, que les accusés auraient « détournée ».

Ledit détournement et utilisation non autorisée se seraient produits « de diverses manières, y compris, mais sans s’y limiter » sur un article HipHopDX. La pièce, qui semble avoir été publiée en février 2015, était toujours en direct au moment de la rédaction – avec l’image de Tupac en question.

L’infraction prétendument «volontaire, intentionnelle et malveillante» de Warner Music et HipHopDX leur a permis d’obtenir «des bénéfices directs et indirects qu’ils n’auraient pas réalisés autrement», selon Clinch, qui maintient qu’il a droit aux gains «directement et indirectement attribuables» à l’utilisation prétendument non autorisée.

Notamment, en plus de demander des dommages-intérêts pour violation du droit d’auteur, le photographe spécialisé dans les litiges cherche à obtenir réparation pour une prétendue violation de la loi DMCA 17 USC §1202 (« Intégrité des informations de gestion des droits d’auteur »). Warner Music et HipHopDX, selon Clinch, ont supprimé ses « informations de gestion des droits d’auteur » de l’image (et/ou ajouté de « fausses informations de gestion des droits d’auteur »), « sachant ou ayant des raisons de savoir qu’une telle suppression induirait, permettrait, faciliterait ou dissimulerait ” l’infraction alléguée.

Ni HipHopDX ni Warner Music Group ne semblent avoir abordé l’action en contrefaçon axée sur l’image sur les réseaux sociaux, et le procès ne semble pas préciser si les parties ont tenté de négocier un accord avant le dépôt de l’action.

La plainte fait cependant suite à un certain nombre de poursuites similaires dans l’industrie de la musique. Une de ces actions est arrivée après que Katy Perry a téléchargé sur Instagram une photo d’elle-même assistant à une fête d’Halloween – prétendument sans la permission de la personne qui a pris la photo. Plus récemment, juillet 2021 a entraîné un procès pour violation du droit d’auteur contre Dua Lipa, pour l’utilisation prétendument non autorisée par la jeune femme de 26 ans (également sur les réseaux sociaux) d’une photo prise alors qu’elle faisait la queue dans un aéroport.

Enfin, en août, Spencer Elden, l’individu (maintenant adulte) qui est apparu sur la couverture de Nevermind de Nirvana alors qu’il était bébé, a poursuivi la succession de Kurt Cobain, Universal Music et d’autres pour l’image. Les accusés, a déclaré Elden dans sa plainte, se sont livrés à de la « pornographie enfantine commerciale » et à une « entreprise de trafic sexuel » en présentant l’image sur le célèbre album, dont l’édition du 30e anniversaire est néanmoins livrée avec la couverture originale.

Malgré cette sortie, Dave Grohl a indiqué qu’il avait « beaucoup d’idées sur la façon dont nous devrions modifier cette couverture », et par coïncidence, le site Web de Clinch relaie que le photographe a réalisé des clips vidéo pour des groupes tels que les Foo Fighters.