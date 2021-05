Warner Music investit désormais dans Virtual Concert Platform Wave

Warner Music Group investit dans la plate-forme de concerts virtuels Wave – jetant les yeux sur le métaverse.

Warner Music Group est le label qui semble aller de l’avant avec le “ métaverse ”, les espaces sociaux en ligne 3D pour les fans. Fortnite et Roblox sont deux exemples de jeux qui sont devenus des métaverses – mais il n’est pas toujours nécessaire d’avoir un composant de jeu.

La plate-forme de concerts virtuels Wave a déjà attiré de sérieux investissements de Tencent, Scooter Braun, Justin Bieber, The Weeknd et même le co-fondateur de Twitch, Kevin Lin. Le montant exact en dollars de l’investissement de Warner n’est pas confirmé dans le communiqué de presse, mais il s’agit probablement d’une participation mineure dans Wave.

Wave a essentiellement créé Party Royale de Fortnite sans l’aspect de jeu. Il transforme les artistes en avatars numériques dans un monde virtuel, leur permettant de jouer des concerts en direct pour que les fans puissent y assister et interagir les uns avec les autres.

L’industrie de la musique a réalisé qu’elle n’avait pas besoin de Fortnite d’Epic Games pour accueillir ses artistes. Au lieu de cela, il créera des expériences en direct que les fans pourront utiliser en utilisant leurs propres plates-formes, créées par des entreprises comme Wave. C’est la première étape dans le «métaverse» devenant plus qu’un simple monde de jeu. C’est un moyen de vendre des objets virtuels aux fans qui veulent des expériences uniques et un moyen de partager ces expériences uniques en ligne.

«Wave développera des performances virtuelles, des expériences et des opportunités de monétisation» pour la liste d’artistes de Warner Music Group. Ces artistes disposeront d’avatars virtuels numériques grâce à un partenariat avec Genies, ainsi que de produits dérivés numériques à vendre aux fans qui assistent à ces événements virtuels.

«Grâce à Wave, WMG sera en mesure de forger des activations d’artistes plus puissantes, en incorporant de nouvelles fonctionnalités préférées des fans dans leurs émissions pour stimuler l’engagement du public», lit-on dans le communiqué de presse. La plate-forme de concerts virtuels de Wave propose des discussions en direct, des cadeaux virtuels et un public en temps réel qui apparaît autour de l’artiste virtuel.

Adam Arrigo, le co-fondateur de Wave, se dit ravi de s’associer à WMG sur des événements virtuels. «WMG a une histoire incroyable de pionnier dans l’industrie de la musique. Ils partagent notre vision de faire avancer l’avenir en utilisant de nouvelles technologies qui profitent autant aux artistes qu’aux fans. »

Wave a accueilli plus de 50 concerts et événements pour plusieurs artistes. Ceux-ci incluent The Weeknd, John Legend, Dillon Francis, Alison Wonderland, Tinashe et d’autres. Vous pouvez parier que les autres grands labels surveillent de près si le jeu précoce de Warner dans le métaverse porte ses fruits.

Travis Scott a dominé Fortnite et a lancé des concerts virtuels comme une expérience à vivre, mais cela ne signifie pas qu’ils resteront confinés à Fortnite.