Warner Music signe un partenariat avec la société de production cinématographique Lightbox

Warner Music Group, via sa division cinéma et télévision Warner Music Entertainment, a signé un accord de production de médias visuels avec Lightbox.

Le label Big Three a récemment dévoilé l’accord de production à multiples facettes entre Warner Music Entertainment et Lightbox, dont le siège est à Londres et LA. Fondée par les producteurs de Tina (et Supervillain: The Making of Tekashi 6ix9ine producteurs exécutifs) Simon et Jonathan Chinn, Lightbox créera des films et des programmes télévisés sur «les superstars mondiales actuelles de WMG, les auteurs-compositeurs et les actes emblématiques de l’héritage».

Warner Music Entertainment, pour sa part, s’apprête à « coproduire, co-développer et cofinancer » ces « projets de films et de télévision de non-fiction », bien que le communiqué ne précise pas les programmes que les professionnels impliqués ont l’intention de réaliser. relâchez d’abord. Il convient de mentionner sur ce front que Warner Music Entertainment, quatre ans, a produit American Utopia 2020 (qui devrait maintenant arriver dans les salles), la troisième saison de Genius centrée sur Aretha Franklin et Tom Petty Somewhere You Feel Free en 2021.

De plus, la directrice générale de Warner Music Entertainment UK, Kate Shepherd, a indiqué dans un communiqué qu’il existe actuellement “une liste de projets qui nous enthousiasment énormément”, tandis que le président de WMG pour la télévision et le cinéma, Charlie Cohen, a souligné la nature internationale de l’expansion imminente de WME. dans une déclaration de sa part.

« Je suis ravi que nous ayons pu étendre la portée et l’expertise de Warner Music Entertainment grâce à ce partenariat », a déclaré Cohen. « Warner Music Group est une entreprise mondiale et au sein de Warner Music Entertainment, nous nous concentrons sur l’expansion de notre contenu cinématographique et télévisuel sur les marchés du monde entier. [sic] en mettant l’accent sur les artistes locaux et la production en langue locale. Ce partenariat avec Lightbox est un élément important de cette expansion.

S’appuyant sur ce point, Warner Music, au cours de la première moitié de 2021, a lancé un label de danse panasiatique, a créé Atlantic Records Russia, a acquis une participation de 200 millions de dollars dans Rotana Music («le premier label indépendant du monde arabe») et a conclu une licence pluriannuelle. traiter avec Tencent Music.

Il convient également de mentionner en ce qui concerne les projets non musicaux impliquant des créateurs de Warner Music, que l’entreprise a finalisé en avril un accord avec Spotify pour co-créer “une série de podcasts originaux construits autour des catalogues vastes et diversifiés d’artistes et d’auteurs-compositeurs de WMG”.

Surtout parce que ces projets coûtent nettement moins cher à réaliser que le cinéma et la télévision, il est possible que les supérieurs de WME se concentrent sur la promotion croisée, c’est-à-dire la publication de podcasts dans le but de susciter l’intérêt pour les médias visuels à paraître. Apple, par exemple, se prépare à lancer The Line sur Apple TV+, après avoir publié un podcast du même nom plus tôt cette année.

Warner Music Group a annoncé une croissance des revenus à deux chiffres dans son analyse des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2021 il y a 10 jours, et hier, Tempo Music Investments, soutenu par WMG, a annoncé avoir acquis une participation dans le catalogue du leader et compositeur en chef de Twenty One Pilots, Tyler Joseph.