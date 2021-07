Warner Music Vietnam et ADA Asia concluent un partenariat avec Yin Yang Media

Warner Music Vietnam et ADA Asia ont officiellement signé un partenariat axé sur la distribution avec la société de musique et de divertissement basée à Saigon, Yin Yang Media.

Warner Music Vietnam (qui a été lancé en avril 2020) et la filiale ADA Asia de WMG (qui a fait ses débuts en septembre 2020) ont annoncé l’accord ce matin, via un communiqué général. Yin Yang Media de Ho Chi Minh-Ville – à ne pas confondre avec la société de gestion d’artistes du même nom basée au Royaume-Uni – “se spécialise dans la musique pop” et “dispose d’un riche catalogue de plus de 60 000 titres”.

Warner Music Vietnam et ADA Asia s’apprêtent à fournir un soutien à la distribution et à la promotion des « grandes stars vietnamiennes telles que Bích Phương, Dalab, Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Hoàng Dũng et Phan Mạnh Quỳnh », en plus de représenter les catalogues de « l’emblématique ” Des artistes vietnamiens tels que Dan Trường, Hồng Ngọc, Lệ Quyên, Phương Thanh, Tuấn Hưng et Tuấn Ngọc.

Le communiqué ne révèle pas la durée ni les conditions financières de l’accord, mais les professionnels impliqués ont souligné l’industrie musicale en croissance rapide du Vietnam (ainsi que la croissance rapide d’autres marchés en Asie) via des déclarations.

“La croissance explosive du marché vietnamien au cours des dernières années n’est qu’un début et nous sommes tous ravis du potentiel qu’il a à offrir”, a déclaré Chee Meng Tan, directeur général d’ADA Asia (et ancien supérieur de Spotify). « Ce partenariat avec Yin Yang Media change la donne, car il nous permet de mettre en place des éléments fondamentaux pour une croissance à long terme et, plus important encore, de connecter les incroyables artistes du Vietnam, ainsi que certaines des chansons les plus appréciées du pays. , avec des publics partout dans le monde.

Gardant ces remarques à l’esprit – ainsi que la hausse considérable des revenus dont l’industrie de la musique asiatique a bénéficié en 2020 – ADA Asia a finalisé au début du mois une “alliance stratégique” avec le label indépendant Lilystars Records basé à Manille, aux Philippines. Notamment, en plus de proposer une liste complète d’actes philippins (tels que The Geeks et Paper Satellites), Lilystars a signé des artistes internationaux comme Day & Dream, basé en Caroline du Nord, et The Sun Days en Suède.

De plus, 2021 a également vu la plate-forme de diffusion et de découverte de musique Audiomack prendre des mesures pour renforcer sa présence en Asie du Sud, tandis que Spotify a fait ses débuts tant attendus en Corée du Sud (sans niveau financé par la publicité). Enfin, Live Nation a discrètement étendu sa plate-forme de découverte « Ones to Watch » en Chine continentale, tandis que Warner Music Asia, s’appuyant sur une série de pièces de jeu de premier plan du groupe Warner Music Group, s’est associée à la ESports Players League fin avril.